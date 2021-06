Pohritzsch

Die Veränderungen auf dem Gelände an der Brehnaer Straße in Pohritzsch sind gut sichtbar – und auch spürbar. Aus dem im Vorjahr eher aus der Not heraus eingerichteten Circushof ist ein nicht nur vorübergehendes Ausflugsziel geworden. An der Gesamtsituation des Circus Voyage hat das allerdings nur wenig geändert. Der Schaustellerbetrieb kann weiterhin nicht auf Tournee gehen, sitzt bereits seit Mitte Januar des Vorjahres in dem Wiedemarer Ortsteil fest. Also gut eineinhalb Jahre. Regulär verbringt der Zirkus nur sechs Wochen in seinem Winterquartier. Das kostet vor allem Geld.

Ein Modell für die Zukunft?

Alois Spindler ist niemand, der sich mit der Situation so einfach abfindet. „Wir zeigen, dass wir wollen“, sagt der 53-jährige über das in den zurückliegenden Monaten Geschaffene. Spindler ist der Direktor des Circus Voyage sowie des Berliner Weihnachtscircus und Zweiter Vorsitzender des Verbands deutscher Circusunternehmen. Er kennt die aktuellen Probleme vieler Schaustellerbetriebe. Für seinen eigenen hat er eine Variante gefunden, um wenigstens etwas Geld aus eigener Kraft zu verdienen. Und aus dieser Variante könnte sich ein Modell entwickeln, das sich auch in Zukunft trägt.

Wie schon im Vorjahr hat Spindler einen Vergnügungspark im Kleinen aufgezogen. Von Donnerstag bis Sonntag sind Besucher eingeladen, um Tiere zu sehen, Dressurproben und Clown-Vorführungen zu erleben, zudem gibt es etwa 20 Hüpfburgen und ein Karussell. Sein Zirkus könne so zwar die Tiere weiterhin problemlos versorgen, nur in anderen Bereichen herrsche dann Stillstand.

Zu ungewisse Lage für Tourneen

Investiert hat Spindler dennoch etwas. Neue Zelte, der Umbau des Einlasses und des Bistros, weitere Außengehege. Dazu kommen Plakate und Flyer, auch für ausreichend Parkfläche hat der Schaustellerbetrieb gesorgt. „Wir haben Glück, das wir vor einigen Jahren das Winterquartier gekauft haben,“ sagt Spindler, auch wenn es noch nicht komplett abbezahlt sei.

Der Circus Voyage betreibt in Pohritzsch einen Circushof

Für die coronabedingten Ausfälle hat der Zirkus Hilfe vom Staat bekommen. Doch diese reiche nicht aus, sagt Spindler. Es musste ein KfW-Kredit aufgenommen werden, den er nun über zukünftige Tourneen finanzieren muss. Tourneen seien zwar wieder erlaubt, doch rechnen würden sie sich nicht. Sein für 1000 Personen ausgelegtes Zelt dürfte mit etwa 200 Besuchern besetzt werden. Damit es sich lohnt, müssten diese aber auch immer kommen. Noch viel zu ungewiss. Eventuell ab September oder Oktober, sagt Spindler.

Zirkus stellt Ferienprogramm zusammen

Ebenfalls ungewiss ist die Personalsituation: Viele Mitarbeiter, die während der Tournee für den Aufbau und die Versorgung der Tiere zuständig sind, haben die Branche gewechselt. Ob sie zurückkommen, wisse Spindler nicht. Artisten würde der Circus Voyage dagegen aktuell sogar „richtig gute“ aus ganz Europa bekommen, sagt Spindler. Denn auch in anderen Ländern herrsche Stillstand. Doch das wäre zurzeit rein menschlich nicht vertretbar, sagt Spindler. Würde die Tour an einem Punkt gestoppt und der Zirkus säße wieder fest, könnten die Schausteller womöglich nicht zurück zu ihren Familien.

Vanessa Spindler mit Max und Moritz

Für den Circushof behält sich Spindler vor, diesen auch während zukünftiger Tourneen zu betreiben. Für das laufende Jahr bietet der Zirkus neben dem Hof nun Trekking-Touren, also Wanderungen mit Alpakas, Lamas und Ponys an, sagt Schwiegertochter Vanessa Spindler. Die Strecken seien 2,5 oder 3,5 Kilometer lang, erklärt die 25-Jährige. In den Sommer- und Herbstferien soll es dann ein Zirkus-Camp geben, bei dem Kinder eine Woche einen Blick hinter die Kulissen werfen und ein Programm einstudieren, das den Eltern zum Abschluss präsentiert wird.

Von Mathias Schönknecht