„Wir sind uns einig: Weihnachtsmärkte sollen stattfinden können.“ Das sagte Sachsens Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU) am Ende der vergangenen Woche. Laut der Ministerin gebe es aktuell jedoch noch keine verbindliche Entscheidung. Diese müsse zudem von Markt zu Markt individuell erfolgen und obliege den einzelnen Städten und Gemeinden selbst.

Planung in Delitzsch läuft seit Ende 2019

Die Planungen in der Stadtverwaltung Delitzsch laufen seit Ende des Adventsmarktes 2019, sagt Rathaussprecherin Nadine Fuchs auf LVZ-Anfrage. Die Festlegung, wie dieses Jahr verfahren wird, sei vor zwei Wochen gefallen: „Nach derzeitigem Stand wird am zweiten Adventswochenende der Delitzscher Adventsmarkt wie geplant stattfinden“, sagt Fuchs.

Im bisher letzten Gespräch im Juli sei dazu festgelegt worden, dass keine Bühne auf den Marktplatz gestellt und es demzufolge auch kein Kulturprogramm geben wird. „Das Marktgeschehen soll sich eher an dem der Abendmärkte orientieren, wobei vor allem die Stände, die Speisen und Getränke anbieten, in größeren Distanzen zueinander platziert werden“, erklärt Fuchs.

Weihnachtsbaum soll Ende November aufgestellt werden

„Konkrete Regeln für die Marktstände und das Hygienekonzept, das beim Gesundheitsamt vorzulegen ist, können erst festgelegt werden, wenn die entsprechenden Corona-Schutz-Verordnung und Allgemeinverfügung Hygiene veröffentlicht werden, die für den entsprechenden Zeitraum gelten.“ Prioritäten bei den Planungen habe der Schutz der Besucher sowie Händler.

In diesem Zusammenhang fällt auch die Frage, ob es dieses Jahr einen Baum für den Markt gibt? Denn in den vergangenen Jahren war die Vormerkliste von geeigneten Nadelbäumen zusammengeschrumpft. Aktuell gebe es einen Kandidaten, sagt Nadine Fuchs, „der – sofern ihn nicht ein Sturm vorher umlegt – nach dem 22. November auf dem Delitzscher Marktplatz Aufstellung finden wird“. Zwar stehen auch für die kommenden Jahre einige Bäume in Aussicht, trotzdem nehme die Stadtverwaltung gerne weitere Anfragen entgegen.

Eigentümer von größeren Nadelbäumen, die in gut erreichbaren Gärten im Delitzscher Stadtgebiet liegen, können sich bei Uwe Jäger melden, Telefon: 034202 67234.

Von Mathias Schönknecht