Wiedemar

Nach der coronabedingt verschobenen Bürgermeisterwahl im März ruft die Gemeinde Wiedemar ihre Einwohner am 20. September an die Urnen. Wie vor gut fünf Monaten bereits feststand, werden auch in etwas mehr als sechs Wochen Amtsinhaberin Ines Möller (parteilos), Steve Ganzer ( CDU) und der ebenfalls parteilose Kandidat Rico Eichler antreten.

Gleiche Farbe, gleiches Datum – aber ungültig

Im Vorfeld gibt es nun eine nicht zu unterschätzende Unstimmigkeit: Für die abgesagte Bürgermeisterwahl im März wurden bereits Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen versendet. Da keine weiteren Bewerber für das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters dazugekommen sind, werden nun Briefwahlscheine in gleicher Form und Farbe (hellgrün) sowie mit dem Datum vom 29. März 2020 für die Wahl am 20. September verschickt. Die identischen Papiere aus dem März sollen jedoch gleichzeitig ihre Gültigkeit verlieren. Das teilte die Kommune im Amtsblatt mit. Hinzu kommt, dass sich die Wahlbenachrichtigungen ausschließlich durch das Datum unterscheiden. Beides könnte zu Verwechslungen führen.

Ablauf bleibt ungeklärt

Die Verfahrensweise wirft zumindest die Frage auf, ob für den neuerlichen Wahltermin am 20. September nicht mehr Briefwahlunterlagen in Umlauf sind, als Wahlberechtigte tatsächlich auf diesem Weg wählen werden. In der Konsequenz müsste auch sichergestellt werden, dass jetzige Briefwähler nicht mit der alten Wahlbenachrichtigung nochmals in den Wahllokalen abstimmen. Gleiches gilt für den umgekehrten Weg: Dass Wahlberechtigte, die am 20. September in eines der Wahllokal kommen, nicht nochmals mit ihren bereits zu Beginn des Jahres erhaltenen Briefwahlunterlagen abstimmen.

Eine LVZ-Anfrage vom 14. Juli, wie die Gemeinde den reibungslosen Ablauf der Wahl mit dieser Unstimmigkeit gewährleisten will und wie viele Briefwahlunterlagen bereits im Vorfeld der später abgesagten Wahl versendet wurden, blieb trotz mehrfacher Nachfrage bis gestern unbeantwortet.

Von Mathias Schönknecht