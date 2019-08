Delitzsch

Das typische „Kaffee und Kuchen“ gehört zu den Gewohnheiten, die mancher im Ausland vermisst. Wohin jedoch für den nachmittäglichen Kaffee-Plausch in Delitzsch?

Höchste Dichte in der Innenstadt

Bei der Google-Suche gibt es die dichteste Trefferquote rund um den Marktplatz: Da ist zum Beispiel das Café Blumenkunst in der Halleschen Straße 10 angezeigt. Sicher eine heiße Wahl. Allerdings ist dort nur donnerstags bis sonntags geöffnet. Hier punktet neben Kuchen auch ein netter Garten. Im Café Restaurant Marjuschka gibt es vor allem interessante russische Speisen, auch Eis.

Fast vier Jahrzehnte Tradition

„Wenn, dann sind wir bisher im Café Glowka gelandet“, ist von Passanten im besten Alter zu hören. Dort gibt es eine Karte, in der auch die Geschichte des Hauses beschrieben wird: Seit 1981 bemühen sich Dieter und Louise Glowka um diese Kaffeehaus-Szenerie. Damit dürften sie aktuell das älteste Delitzscher Café betreiben. Hier wird Wert auf Tradition gelegt: Da gibt es geblümtes Goldrand-Kaffee-Geschirr, selbstbemachte Torten und Kuchen des Konditormeisters. Aber auch Eis. Dazu seit inzwischen ebenfalls 35 Jahren die „Kunst im kleinen Rahmen“.

Kunst im Café

Derzeit sind die farbenfrohen Bilder von Mona Ragi Enayat zu bestaunen. Louise Glowka hat gern einen ursächsischen Scherz auf den Lippen. „Ja, ja: www „wir wursteln weiter“, diskutiert sie mit einem Besucher übers Internet. Sie versucht, ihre Leitlinien der Kaffeehauskultur durchzusetzen, und steht da schon mal im Konflikt mit manchen Gästen. Immerhin ist bei ihr auch montags geöffnet. Nur mittwochs ist zu. Und auch wenn gerade keine Tische und Stühle vorm Haus stehen: Hinten raus ist der lauschige Freisitz geöffnet.

Tisch und Stuhl in der Bäckerei

Eis wird auch in der Breiten Straße verkauft. Aber so eine Softeistüte ist nun mal eine schnelle Sache. Aber es gibt auch einige Freisitzplätze. Wer sich zum Kaffee verabredet, landet deshalb oft in den Cafés, die die Bäckerei-Ketten betreiben. Aber auch in kleineren Bäckereien stehen einige Tische und Stühle parat. Für einen Kaffee-Treff bietet sich aber auch das Eis-Café Mario Gelato am Oberen Bahnhof an. In der kleinen Einkaufspassage herrscht zwar nicht das anheimelnde Innenstadtambiente, doch Heidi Bachmann, die sich gerade mit ihrer Tochter Ricarda Geidel-Gwozdz trifft, lässt sich das Eis schmecken. „Es gibt hier extra viele Sorten, aber auch Kuchen“, erzählen die beiden. Die Tradition der Kaffee- und Kuchen-Auszeit soll immerhin gar nicht weit von Delitzsch entfernt im 17. Jahrhundert mit der Eröffnung des ersten Kaffeehauses in Leipzig entstanden sein.

Kaffee im Bürgertreff und im Tiergarten

Allgemein bedauert wird von den Bewohner der Stadtteile Ost und Nord, dass dort Treffs dieser Art völlig fehlen. Allerdings wird im Nachbarschaftstreff Amselnest am Amselweg dienstags bis samstags Kaffee gekocht und Kuchen gebacken. Außerdem ist für alle im Norden der Tiergarten und die dortige Cafeteria Zafari-Station nicht weit. Dort gibt es zwar auch Herzhaftes, aber zur Kaffeezeit dürfte der Blick vom Freisitz unterm Safaridach, der über den Ententeich in Richtung Tiergartengelände geht, etwas Besonderes sein. „Wir machen Eis selbst, sogar laktosefreies. Der Kuchen ist auch zum Teil selbst gebacken“, erzählt hier René Kaspar.

Von Heike Liesaus