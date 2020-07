Im Frühjahr 2019 wurden an der Fassade der Kirche in Wölpern die Risse saniert, zudem bekam die Kirche einen an den Turm angepassten Farbanstrich. In diesem Jahr sollen unter anderem noch der Sakristei-Fußboden und die Fenster auf der Südseite erneuert werden. Quelle: Wolfgang Sens