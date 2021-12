Wo es rund um Delitzsch zu Weihnachten und Silvester wenig besinnlich wird.

Region

Es wird nicht für alle besinnlich und ein ruhiger Jahreswechsel. In der Region sind zahlreiche Menschen aktiv, um „den Laden“ am Laufen zu halten. Zu allererst trifft das natürlich auf das Personal in Krankenhäusern und in den Polizeirevieren, in Pflege- und Kinderheimen zu, die nicht einfach ihre Türen schließen können. Doch auch in anderen Unternehmen und Institutionen herrscht Betriebsamkeit über Weihnachten und Silvester.

365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag

Abgespeckt, aber dennoch im Dienst ist die Bundeswehr in Delitzsch. An der Unteroffizierschule des Heeres (USH) sind aufgrund der Pandemie bereits seit einigen Monaten nur etwa 1000 Bundeswehrangehörige. Üblicherweise arbeiten oder lernen dort 1700. Deutlich weniger werden es ab Freitag: „Insgesamt werden nach derzeitigem Stand am 24. und 31. Dezember zehn Soldaten oder Soldatinnen im Dienst sein“, sagt Andreas Miethke, der Presseoffizier in Delitzsch.

Die Lehrgänge an der USH seien bereits am 17. Dezember beendet worden. In der Zeit vom 24. Dezember bis zum 2. Januar haben zudem alle Soldaten, Beamten und Angestellten frei. Dennoch gebe es Dienste, die an allen Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag besetzt sind, sagt Miethke. Dazu gehören ein Offizier vom Wachdienst, der für die militärische Sicherheit der Kaserne und des angrenzenden Übungsplatzes verantwortlich ist und ein Soldat als Kraftfahrer.

Stadtwerke Delitzsch wollen Versorgung sicherstellen

Über die Feiertage hat die USH zudem 16 Soldaten zur Amtshilfe unter anderem in die Pflegeheime nach Könnern, Halberstadt und Calbe entsandt, sagt Miethke. Die Soldaten werden am 24. und am 31. Dezember vormittags von ihrem Kompaniefeldwebel besucht. Es wird einen gemeinsamen Kaffee, Stollen und zu Sylvester Kekse, Obst und ein paar Süßigkeiten geben, sagt der Presseoffizier.

Rund um die Uhr in Bereitschaft ist der Notdienst der Stadtwerke Delitzsch. Es soll bei Störungen der Netze niemand länger ohne Strom, Gas oder Wärme bleiben. Aber auch in der Verwaltung in der Sachsenstraße gibt es zwischen Weihnachten und Silvester keine Betriebsruhe. „Wir haben gerade Hochsaison“, berichtet Geschäftsführer Robert Greb. Weil Anfang des Jahres viele Rechnungen erstellt und verschickt werden, sind die Mitarbeiter der Buchhaltung jetzt im Stress. Außerdem müssen der Jahresabschluss erstellt, Rechnungen der Zulieferer bezahlt werden.

Harry-Brot: „Der Dank geht an alle, die im Einsatz sind“

Harry-Brot in Wiedemar ist der Zeit immer ein bisschen voraus. Das heißt, den Heiligabend können die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Familie verbringen, weil an den Tagen danach die Geschäfte geschlossen sind und damit kein Brot gebraucht wird. Aber an den Feiertagen läuft die Produktion bereits wieder an. Am zweiten Weihnachtstag wird wieder an die Vertriebsstellen ausgeliefert.

Dann werden die Waren zusammengestellt, um am Montag frisch ausgeliefert zu werden. Es gibt die tariflichen Feiertagszuschläge und Arbeitszeitgutschriften. „Der Dank geht jedenfalls an alle, die in diesen Tagen im Einsatz sind“, sagt Henry Coldewey, Betriebsleiter in Wiedemar. „Wir bleiben im normalen Schichtsystem mit 7,5 Stunden, sodass die Spätschicht noch zum Mittagessen zu Hause ist und die Frühschicht zum Kaffeetrinken wieder daheim ist, sodass, anders als bei den 12-Stunden-Schichten niemand absolut aus dem Feiertagsgeschehen raus ist.“

Von Mathias Schönknecht und Heike Liesaus