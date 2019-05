Pohritzsch

Die Hoffnung auf Veränderung steht Katrin Kopp in den Augen und die lässt sie sich auch nicht von Rückschlägen nehmen. Einen leichten Dämpfer hat ihre Euphorie leider am letzten Samstag abbekommen, denn da fand der erste Mädchentreff im Gemeindehaus Pohritzsch statt, zu dem alle jungen und junggebliebenen Mädels zwischen 6 und 66 Jahren der Gemeinde Wiedemar eingeladen waren – und es kamen leider nur zwei.

Große Vorbereitung, wenig Andrang

Die Idee für den Mädchentreff spukte ihr schon länger durch Kopf, nachdem der Jugendclub im Jahr 2017 leider wegen zu viel Randale geschlossen werden musste. „Als ich im Vorhinein bei jungen Leuten angefragt hatte, waren es vor allem die Mädchen, die Interesse gezeigt haben“, erzählt die studierte Erziehungswissenschaftlerin.

Kopp macht die Mobile Jugendarbeit im Raum Wiedemar beim Träger der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Delitzsch und stand vor dem ersten Treff am Samstag mit einigen Mädchen aus der Umgebung in Kontakt. „Leider ist dann nur ein Vorschulkind mit seiner Mutter gekommen“, sagt Kopp etwas bedrückt. Dabei hatten sie und ihre freiwillige Helferin sehr viel vorbereitet: Spiele, Snacks, Unmengen aufgeblasener Luftballons. Aber zumindest diesem einen interessierten Mädchen hat der Samstagvormittag so viel Spaß gemacht, dass der Bruder am Nachmittag auch vorbeikommen musste. „Wir haben dann einfach viel geredet, gespielt und uns zusammen einen schönen Nachmittag gemacht“, sagt die 42-Jährige.

Jeder kann vorbeikommen

Der Termin für den nächsten Treff steht noch nicht fest, da die Jugendarbeiterin und ihr Team unschlüssig sind, wie es weitergehen soll. Geplant ist jedoch für Anfang Juni ein Treffen, das sich rund um das Thema Wellness dreht. „Wir möchten gerne selbst Gesichtsmasken mit natürlichen Zutaten herstellen, entspannende Musik hören, guten Tee trinken und vor allem reden.“ Der Treff soll nämlich eine Möglichkeit des Austauschs zwischen allen Generationen sein, die in den Dörfern zusammenleben und sich manchmal einsam oder ohne Anschluss fühlen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. „Wir wollen die Hemmschwelle so gering wie möglich halten. Bei uns kann einfach jeder vorbeikommen, der Lust hat.“ Da kann man Katrin Kopp mit ihrer positiven Art nur wünschen, dass beim nächsten Treff mehr Mädels den Mut finden.

Von Katharina Stork