Wo werden jetzt in Delitzsch noch neue Wohnungen gebaut?

Delitzsch

In Delitzsch entstehen weiterhin neue Wohnungen und dabei wird derzeit oft alte Bausubstanz umgebaut und saniert. Markante Anlagen wie die in der Karlstraße oder das Beerendorfer Palais sind bereits fertig. Größere neue Wohngebiete wiederum sind weiter in der Warteschleife.

Lesen Sie auch:

Delitzscher Auenhöfe nehmen nächste Hürde

Bauprojekte in Delitzsch: Wo jetzt neue Wohnungen entstehen

Ergänzung für Seniorenzentrum in Delitzsch geplant

Zwischen Breiter Straße und Schulstraße: Dieser Kran bestimmt derzeit den Anblick über den Häusern der Altstadt von der östlichen Seite aus. Zwischen den beiden Straßen wird ein Häuser-Komplex umgebaut. Wohnungen mit Flächen von 35 bis 80 Quadratmetern sollen entstehen. Seitens des Bauherrn Axel Schüler wird an eine Generationen übergreifende Mietermischung gedacht und barrierearm sowie mit Aufzug geplant.

Zwischen Schulstraße und Breiter Straße wird derzeit ein Gebäudekomplex entfernt. Quelle: Wolfgang Sens

Ecke Leipziger Straße/ Holzstraße: Der Bau hatte zwischenzeitlich wegen rechtlicher Probleme lange still gestanden. Nun aber steht das Haus, dessen Fassade so gegliedert ist, dass es wie drei Gebäude aussieht. Innen läuft der Innenausbau. Draußen werden die Außenanlagen gestaltet und der Fußweg neu angelegt. Auch die Vermietung ist angelaufen. Die 15 in Altstadt-Lage entstandenen Wohnungen sollen nun ab 1. Dezember verfügbar sein. Bauherr ist die Leipziger Wohnungsgenossenschaft Unitas.

Fast fertig: Der Neubau der Unitas-Genossenschaft an der Leipziger Straße. Quelle: Wolfgang Sens

Blumenstraße 10: Im Sommer war Richtfest. Jetzt ist das Haus bereits bezogen. In Regie der Bau-Gesellschaft Schöner Wohnen in Delitzsch sind 6 Wohnungen mit 65 und 85 Quadratmetern Fläche mit zeitgemäßem Standard entstanden. Heißt: mit Klimaanlagen auf der Südseite und im Dachgeschoss, großzügige Balkone und Aufzug. Und das ist offenbar gut gefragt.

Bezogen 1: Neubau in der Blumenstraße 10. Quelle: Wolfgang Sens

Zwischen Schillerstraße und Blumenstraße:Drei Doppelhäuser sind innenstadtnah entstanden und bereits bezogen. Rundherum herrscht noch Baustellen-Atmosphäre. Es wird an den Außenanlagen gearbeitet. Früher hatte hier eine zuletzt ungenutzte Elektrowerkstatt gestanden, die abgebrochen wurde.

Bezogen 2: Die drei Doppelhäuser zwischen Schiller und Blumenstraße. Quelle: Wolfgang Sens

Angerstraße 6: Seit Mai ist das Betreute Wohnen in der Angerstraße 4 bezugsfertig. Dort sind 18 Wohnungen entstanden. Nun geht es in der Nachbarschaft weiter. Sieben weitere barrierefreie Domizile sollen entstehen. Das Haus soll mit Aufzugsanlage und Balkonen ausgestattet werden. Das Seniorenzentrum bietet Notrufsystem, betreutes Wohnen, Wohngruppen, Seniorencafé, Bibliotheken, Kreativstube, Veranstaltungen. Dabei befindet sich die Anlage in unmittelbarer Nähe zu diversen medizinischen Einrichtungen.

An der Angerstraße soll weiter saniert werden. Quelle: Wolfgang Sens

Neue Wohngebiete in der Warteschleife: Auf der Abrissfläche an der Bitterfelder/Karlstraße will die Gesellschaft Schöner Wohnen in Delitzsch 70 Wohnungen mit Tiefgarage errichten. Noch gibt es dort keinen Bauauftakt. Auch in verschiedenen neuen Wohngebieten, die sich nach wie vor in unterschiedlichen Planungsphasen befinden, sind neben Flächen für Eigenheime auch solche für Mehrgeschosser mit Wohnungen vorgesehen. Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch, die zuletzt die ebenfalls vollständig bezogene Wohnanlage in der Karlstraße errichtete, plant die Auenhöfe zwischen der ehemaligen West-Schule, die heute Hort Loberaue ist, und der Umgehungsstraße. Auf dem Gelände der ehemaligen Bau-Union an der Schkeuditzer Straße ist die Schulze-Delitzsch-Siedlung, das Rubach-Viertel auf dem allerdings wegen Altlasten umstrittenen Gelände des Biomassekraftwerks und an der Halleschen Straße ist auf dem Areal einer ehemaligen Gärtnerei die Ehrenberg-Siedlung vorgesehen.

Von Heike Liesaus