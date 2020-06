Wochenend-Tipps für Delitzsch, Bad Düben und Eilenburg

Nordsachsen

Am Wochenende ist einiges los, hier gibt es Tipps für Veranstaltungen in der Region.

Veranstaltungen am Freitag

Bad Düben: Naturparkhaus Dübener Heide, Neuhofstr. 3a; 18 Uhr: Sonderausstellung: Klimawandel – hier und anderswo, eröffnet mit Fachvortrag zum regionalen Klimawandel. Nur für Besucher, die sich bereits angemeldet haben.

Anzeige

HOHNSTÄDT: Tongrube im Wald; Parkplatz, 9 Uhr: Der Natur auf der Spur. Fährtenlesen mit dem Naturführer Lothar Andrä. Dauer ca. 2 Stunden, Streckenlänge ca. 2 Kilometer (nur mit vorheriger Anmeldung).

Weitere LVZ+ Artikel

Veranstaltungen am Sonnabend

Bad Düben: Naturpark Dübener Heide, Neuhofstr. 3a; 13 Uhr: Waldbaden, Start ist der Parkplatz an der Schönen Aussicht in Bad Schmiedeberg. In kleinen Gruppen geht es durch den Mischwald. Teilnehmer erfahren alles über die Faszination des Waldbadens. Es gibt einfache Sinnesübungen, die das Immunsystem stärken und für Entspannung und Wohlbefinden sorgen. Anmeldung unter Tel. 0171 1902866 oder per Mail an info@waldbader.de

Veranstaltungen am Sonntag

E ilenburg: Nikolaikirche, Nikolaiplatz 3; 16 Uhr: Sommertönchen: Alles muss klein beginnen, Konzert von Gerhard Schöne.

Quering: Dorn’s Rosenstübl; 10 Uhr: Hofmarkt. Es wartet ein großes Angebot an Antik- und Trödelmarktartikeln.

Schkeuditz: Art Kapella, Teichstr. 7; 14 Uhr Vernissage: Lisa Wölfel & Theresa Rothe: Malerei und Objekte.

Veranstaltungen am Wochenende

DÜRRWEITZSCHEN: Obstland Sachsenobst, Tel. 034386 95124, Obstlandstr 48; Fr. 13-18 Uhr, Sa./So. 8-14 Uhr: Erdbeeren selber pflücken, auf den Feldern von Sachsen-Obst.

Grimma: Hängebrücke Grimma; Schiffsanlegestelle, Sa./So. 11-19 Uhr: Muldeschifffahrt, Abfahrt ab Hängebrücke – Nimbschen – Schiffsmühle jeweils zur vollen Stunde, Abfahrt ab Schiffsmühle – Hängebrücke jeweils zur halben Stunde, letztes Schiff 18.30 Uhr ab Schiffsmühlensteg; Gruppen nach vorheriger Anmeldung. Es besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

OSCHATZ: Neumarkt; Fr. 8-13 Uhr: Wochenmarkt; So. 9.30 Uhr: Oldtimer-Ausfahrt des Motorsportclubs Oschatz.

LEISNIG: Kloster Buch, Tel. 034321 68592, Klosterbuch Nr. 1; Sa. 9-14 Uhr: Frischemarkt; Sa. 10, 14 Uhr: Klosterführung nur mit vorheriger Anmeldung, Treffpunkt: Abthaus; Sa. 13-14 Uhr: Zwischenstopp von 40 Oldtimern. Auf dem historischen Feld können diese besichtigt werden. Kapitelhaus, So. 14 Uhr: Middisage zum Bergfest der Ausstellung mit den Mitgliedern der Malgruppe 725 aus Belgern. Das Duo Espressivo sorgt für den musikalischen Rahmen.

KRIEBSTEIN: Burg Kriebstein, Tel. 034327 9520, Kriebsteiner Str. 7; Fr. 10-17 Uhr, Sa./So. 10-18 Uhr: Dicke Luft. Burg Kriebstein und die Papierfabrik 1856-1945, Sonderausstellungen; Kriebstein – Ansichten und mehr, Malerei von Andreas Kunath. KRIEBSTEIN: Talsperre, Tel. 034327 93153, An der Talsperre 1; Hafen, Fr./Sa./So. 10 Uhr: Linienschifffahrt und Rundfahrten.

Von lvz