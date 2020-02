Wochenend-Tipps für Delitzsch, Bad Düben und Eilenburg

Nordsachsen

Am Wochenende ist einiges los, hier gibt es Tipps für Veranstaltungen in der Region.

Veranstaltungen am Freitag

Eilenburg: Schwimmhalle, Ziegelstr. 13; 19 Uhr: Saunanacht.

Eilenburg: Torhaus, Schlossberg 3; 19 Uhr: Stammtisch des Burgvereins mit Vortrag zur Regionalgeschichte, Literatur und Geschichte aus der Region, Teil 2. Alles rund um den Burgberg – Vortrag mit Andreas Flegel.

Schkeuditz: Globana Trade Center, Münchener Ring 2; 10-18 Uhr: JOBregional – DER Stellenbörse für Jobs in Mitteldeutschland, 100 Unternehmen mit branchenübergreifenden Stellenangeboten aus dem Großraum rund um das Schkeuditzer Kreuz und ca. 40 Anbieter von beruflichen Weiterbildungen sind vor Ort.

Schnaditz: Bürgerhaus; 19 Uhr: Spieleabend.

Veranstaltungen am Sonnabend

Audenhain: Trailer; 19 Uhr: Mega-Oldie-Disco. Kein Einlass nach 22 Uhr. Eintritt ab 18 Jahre.

Bad Düben: Stadtkirche St. Nikolai, Kirchstr. 2; 19.30 Uhr: Fermate – Innehalten zum Monatsende, Konzert mit den Gospel Changes Leipzig.

Delitzsch: Barockschloss Delitzsch, Schloßstr. 31; Klanggewölbe, 19.30 Uhr: Tastenzauber am Bechsteinflügel. Peter Weltner stellt besonders die Potenziale des alten Bechstein-Flügels in den Vordergrund.

Eilenburg: Bürgerhaus F.-Mehring-Str. 23; 18 Uhr: 3. Sächsische Meisterschaften Männertanz. Männerballette aus Sachsen und Umgebung zeigen die Tänze der aktuellen Session. Fachjury bewertet.

Schenkenberg: Pfarrscheune, Vierzehner Reihe 2; 20.30 Uhr: An BÉAL BOCHT – Irish Folk, drei Stunden Jigs, Reels und Balladen.

Torgau: Kulturbastion, Str. der Jugend 14b; 21 Uhr: Eric Fish & Friends – „Zwischen Ebbe und Flut“ Tour, Support: KimKoi.

Veranstaltungen am Sonntag

Leipzig: BRH Rettungshundestaffel Landkreis Leipzig, An den Linden 59; 10-16 Uhr: Tag zum Kennenlernen der Rettungshundestaffel.

Bad Düben: Heide Spa, Bitterfelder Str. 42; 15 Uhr: Classic meets Bad Düben. 1. Anrechtskonzert der Sächsischen Bläserphilharmonie: „Hin und weg mit der Sächsischen Bläserphilharmonie“ . Unterhaltsames Programm mit Musik aus verschiedenen Ländern der Welt. Das Publikum wählt das Programm mit zufälliger Reihenfolge aus. Infos unter www.saechsische-blaeserphilharmonie.de. Mit Shuttle: Abfahrtszeiten Delitzsch (Bahnhof), 13.45 Uhr; Spröda (Stadtforst) 14 Uhr; Reibitz (Haltestelle) 14.05 Uhr; Wellaune (Haltestelle) 15.11 Uhr; Tiefensee (Haltstelle) 14.14 Uhr; Schnaditz (Haltestelle) 14.17 Uhr. In Eilenburg: Bushaltestelle Dr.-Külz-Ring 13.55 Uhr; Zschepplin (Bushaltstelle a. d.B 107) 14.05 Uhr, Hohenprießnitz (Dorfplatz) 14.10 Uhr; Glaucha (Am Sportplatz) 14.15 Uhr.

Bad Düben: Reha-Zentrum Waldkrankenhaus, Gustav-Adolf-Str. 15; 9 Uhr: Stadtführung mit Torsten Gaber.

Delitzsch: Katholische Pfarrei „Sankt Klara“, Lindenstr. 4; Eucharistische Wunder, Wanderausstellung.

Eilenburg: Stadtmuseum, Torgauer Str. 40; 15-17 Uhr: Sonntagsschule: Geisterstätten – Vergessene Orte, mit dem Autor Uwe Schimunek. Er hat faszinierende Geschichten zu den in Mitteldeutschland aufgespürten Objekten – auch in Eilenburg -aufgeschrieben. In Wort und Bild möchte er mit den Gästen gemeinsam diese „Geisterstätten“ besuchen.

Gräfenhainichen: Galeriecafé Tornau, Krinaer Str. 2; 15-17 Uhr: Malcafé, Interessierte können Hobbymalern über die Schultern schauen oder sich selbst probieren. Kleine Leinwand oder 2 Euro mitbringen. Anleitung & Hilfestellung von Barbara Kaiser, Tel. 034243 50379.

Gräfenhainichen: Lutherstein am Eisenhammer; Parkplatz B 2 zwischen Eisenhammer und Lubast, 14 Uhr: März-Wildtiersonntag mit Naturparkführerin Birgit Rabe, bei den frühlingshaften Temperaturen wird bei der ca. 4 km langen Wanderung auf Bäume und Sträucher geschaut, ob die ersten Knospen zu sehen sind, wird auf Vogelstimmen gehört und es wird beobachtet, ob Käfer oder Ameise schon fleißig im Wald umherlaufen. (Anmeldung erforderlich unter Tel. 03423 758370).

Torgau: Kleine Galerie, Pfarrstr. 3; 15.30 Uhr: Kentmann-Gesprächsnachmittag: Sachsens Burgen und Schlösser (Teil 1) mit Johanna und Frank Rolle.

Veranstaltungen am Wochenende

Delitzsch: Circusplatz, Str. der Freundschaft; 14 Uhr: 2. Delitzscher Winterzircus, Das Programm entführt die Zuschauer in die Welt der Mythen, in die Geschichte des „Aladdin und seiner Wunderlampe“, dem Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Der Flaschengeist und Prinzessin Yasmin werden begleitet von prächtig geschmückten Pferden und einer großen exotischen Karawane mit Kamelen, Steppenrindern, Lamas. Karten an der Tageskasse. Bestellung unter Telefon 0177 6061990.

