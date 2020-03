Wochenmarkt in Delitzsch dient der Grundversorgung

Delitzsch

Die Botschaft ist klar: „Als Möglichkeit der Grundversorgung mit Lebensmitteln findet auf dem Delitzscher Marktplatz dienstags und donnerstags weiterhin der Wochenmarkt statt“, informiert die Stadtverwaltung. Und die Botschaft ist angekommen, der Markt ist gut besucht – aber nicht überrannt.

Delitzscher sind besonnen

Dennoch: „Dass man hier doch so Schlange stehen muss, kenne ich so nicht“, berichtet eine regelmäßige Wochenmarktbesucherin, die hier für jene Senioren ihrer Familie einkauft, die sie ohnehin versorgt. Ein paar Aspekte sollten aber gerade auch beim Schlange stehen beachtet werden, erinnert die Stadtverwaltung: „Das Infektionsrisiko unter freiem Himmel gilt als geringer. Trotzdem sollen Menschen auch in Warteschlangen auf Abstand bleiben. Menschen mit Atemwegserkrankungen sollen zu Hause bleiben und sich von HelferInnen versorgen lassen.“

Händler loben

Der Uhrmacher Wolfgang Teich hat immer Stammkunden. Quelle: Christine Jacob

Die Delitzscher, die den Markt besuchen, würden insgesamt recht vernünftig und mit wenig Aufregung auf Corona reagieren, berichtet der Obsthändler Danilo Parth. Hamsterkäufe hat er auf dem Markt nicht beobachtet. „Ich habe aber auch kein Klopapier im Angebot“, nimmt er die Gesamtsituation mit Humor. „Keine besonderen Vorkommnisse“ und er habe seit 30 Jahren seine Stammkunden, berichtet auch Wochenmarkt-Urgestein Wolfgang Teich. „Meine Stammkunden kommen so oder so, egal was ist“, sagt der Uhrmacher.

Delitzscher Markt bietet mehr

Gerade war – schon vor Corona – der Delitzscher Wochenmarkt, der lange eher trist dahin dümpelte, dabei wieder richtig Fahrt aufzunehmen. Es gibt vor allem am Donnerstag neue Händler vor Ort und das Angebot ist umfangreicher geworden. Nun bereichert unter anderem das Traditionsgeschäft „Käse Lehmann“ aus Leipzig jeweils donnerstags den Delitzscher Wochenmarkt, auch neue Gemüsehändler gibt es und Imbissangebote. Fleischer und Bäcker sowie Fischverkauf kann man ebenfalls finden.

Der Delitzscher Wochenmarkt findet immer dienstags und donnerstags von zirka 8 Uhr bis zirka 14 Uhr auf dem Marktplatz statt. Noch bleibt es dabei und es wird vorerst – Stand Dienstagmittag – keine Verlängerung der Zeiten geben, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der LVZ mit.

Von Christine Jacob