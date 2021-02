Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Auch an diesem Donnerstag kein Wochenmarkt.

Auch an diesem Donnerstag findet in Delitzsch kein Wochenmarkt statt. Hintergrund ist die Witterung, die Stadt Delitzsch bittet um Verständnis. Zudem sind für die Morgen- und Vormittagsstunden, in denen der Frischemarkt vor dem Rathaus von zirka 8 Uhr bis 14 Uhr stattfindet, stattliche Minusgrade bis zu -14 Grad Celsius vorhergesagt. Am Montag werde entschieden, ob der Wochenmarkt am Dienstag und am Donnerstag nächster Woche stattfinden kann.

Wiedemar nimmt zum Flughafen Stellung

Die Mitglieder des Gemeinderates in Wiedemar werden sich in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag ab 19 Uhr mit der Stellungnahme zum Flughafenausbau und der damit verbundenen 15. Änderung des Planfeststellungsbeschlusses beschäftigen. Bisher haben bereits die Nachbarkommunen Delitzsch, Schkeuditz, Rackwitz und Leipzig die Pläne des Airports Leipzig-Halle in ihrer jetzigen Form abgelehnt und eine Nachbesserung der Unterlagen gefordert. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Wahl des neuen Friedensrichters, verschiedene Bauangelegenheiten und der Beschluss über das zukünftige Einheitswappen der Gemeinde Wiedemar. Die öffentliche Sitzung findet in der Turnhalle Kyhna, Kyhnaer Hauptstraße 29, statt. Zum Ende ist eine Bürgerfragestunde geplant.

Online-Schach für Kinder

Not macht bekanntlich erfinderisch: Seit Anfang des Jahres treffen sich die Kinder der Schachgruppe der Diesterweg-Grundschule Delitzsch zum wöchentlichen Training im Internet. „Per Videokonferenzschaltung sind alle mit Begeisterung dabei, ihr altes Wissen zu festigen und Neues zu erlernen. Am Anfang gab es noch ab und zu kleine technische Probleme, die aber nun Geschichte sind“, berichtet Bernd Geisler, unter dessen Leitung das Ganze stattfindet. Nun werden neue Talente gesucht. Kinder der 1. bis 4. Klassen, die gerne das königliche Spiel erlernen möchten, sind hierzu eingeladen. Ein Anfängerkurs soll bald beginnen, trainiert wird dann einmal in der Woche etwa 1,5 Stunden online. Aber auch Kinder, die schon Erfahrungen haben, können mitmachen. Voraussetzung ist ein PC oder Laptop mit Kamera und stabiler Internetleitung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung: bgdz2021@web.de

Hydranten bitte freihalten

Benjamin Keller von der Freiwilligen Feuerwehr Löbnitz zeigt einen eingeschneiten Hydranten in seinem Heimatort.

Die Feuerwehr wirbt fürs Freimachen: Benjamin Keller von der Freiwilligen Feuerwehr Löbnitz zeigt einen der Hydranten in seinem Heimatort. Quelle: Wolfgang Sens

Er und seine Kameraden und Kameradinnen werben dafür, die Hydranten beim Schneeräumen nicht zu vergessen, damit schnell auf Löschwasser zugegriffen werden kann. Das trifft nicht nur auf die roten Säulen zu, die meist noch gut sichtbar aus dem Schnee herausragen, sondern besonders auf die Unterflurhydranten, deren Lage auf kleinen rot-weißen Schildern in der Nähe angegeben ist. Steht man vor dem Schild muss man 4,5 m nach links und 3,6 rückwärts um den Deckel im Gehwegpflaster oder auf der Straße zu finden. Benjamin Keller postet auf der Facebookseite der Feuerwehr Löbnitz oft über feuerwehrspezifische Probleme, um Verständnis zu wecken.

In diesem Jahr keine Nacht der Türme

Auch in diesem Jahr wird es in Delitzsch keine Nacht der Türme geben: „Die Nacht der Türme findet im Frühling 2021 aufgrund der aktuellen Lage nicht statt“, verweist die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage auf die Corona-Pandemie. Eine Verschiebung sei derzeit nicht vorgesehen. Bereits 2020 wurde die Nacht der Türme abgesagt. Die Stadt Delitzsch hatte damit bereits Anfang März auf Coronagefahren reagiert, als andere noch vor vollen Rängen Fußball spielten.

