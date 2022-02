Wölkauer Dr. Werner Fichtner ist 80 – und weiter Landarzt

Wölkau

Gefragt wird Dr. Werner Fichtner schon seit Beginn des Rentenalters, wie es einmal weitergehen soll, wenn er in den Ruhestand geht. Vor Kurzem ist er 80 Jahre alt geworden. Ganze 47 Jahre schon führt er seine Praxis im Herzen von Wölkau.

Fast 60 Jahre im Beruf

Er arbeitet im 56. Berufsjahr. 1966 hat er sein Examen gemacht. Damals zu Beginn seiner Laufbahn hätte er auch Chef einer Poliklinik werden können. Aber das war nicht das, was er wollte. Werner Fichtner wählte ganz bewusst eine eigene Praxis auf dem Land.

Schönwölkau hat weiter einen Arzt

Im Schönwölkauer Ortsteil Wölkau praktiziert er nun also seit Jahrzehnten. Er kennt seine Patienten bestens, hat viele von ihnen durch ihr ganzes Leben begleitet – und sie ihn. Natürlich wollen die Patienten nun auch wissen, wie es mal weitergeht, wenn er tatsächlich in den Ruhestand geht. Es geht natürlich weiter.

Wie er seinen Patienten versprochen hat, kümmert sich Werner Fichtner um die Nachfolge und einen nahtlosen Übergang. Und um dieses Bemühen ist es sehr gut bestellt: „Es gibt weitere Kontakte“, sagt der Arzt mit dem zupackenden Wesen, die nicht, wie gehabt, in einer Sackgasse enden müssten. Und Sorge, ob es klappen wird mit der Nachfolge, hat der Allgemeinmediziner also nicht. Der Standort mit Nähe zu Leipzig sei attraktiv, betont Werner Fichtner. Bis zur Nachfolge macht er weiter.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele machen weiter

Das Durchhaltevermögen wie der 80 Jahre alte Landarzt beweisen laut Kassenärztlicher Vereinigung immer mehr Kolleginnen und Kollegen in Sachsen. Sie arbeiten im Alter weiter, obwohl sie bereits Anspruch auf Rente haben. Rund jede oder jeder Elfte in dem Beruf sei inzwischen über 65 Jahre alt, heißt es. Es ist die Freude an der Berufung und die Verbundenheit zu den Patienten, die viele weitermachen lassen.

Von Christine Jacob