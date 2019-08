Wölkau

Ein Grund zur Freude hat wohl immer auch die andere Seite der Medaille zu bieten: Der Schönwölkauer Ortsteil Wölkau wächst, es ist ein neues Wohngebiet am Rande des Dorfes entstanden. Allerdings bereitet das den Gemeinderäten in Sachen Tempo einige Sorgen.

Schönwölkau braucht Geduld

Das Problem ist, dass auf der Straße weiterhin schneller gefahren werden darf als es einem so nahen Wohngebiet aus Sicht der Räte zuträglich ist. Wenn man von der B 2 in Richtung Dorf abbiegt, kann man mit Tempo 100 fahren. Allerdings kann man mittlerweile auch aus dem neuen Wohngebiet ein- und abbiegen. Aus Sicht der Gemeinderäte ist das Tempo 100 dabei ein Risiko. Auch die Gemeinde hätte gerne für mehr Sicherheit und zur Unfallvermeidung eine Tempobegrenzung durch das innerörtliche 50-Stundenkilometer-Limit, das sich automatisch mit dem versetzten Ortseingang ergeben würde oder aber wenigstens die Beschränkung auf Tempo 70. „Wir sind da nur Bittsteller“, so Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU). Verwaltungspartner Krostitz muss das beim Landratsamt beantragen und das Landratsamt wiederum müsste die Versetzung des Schildes anordnen und auch umsetzen, so Tiefensee. Man werde wohl noch einige Zeit warten müssen.

Von cj