Wohin am Wochenende rund um Eilenburg, Delitzsch und Düben?

Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Zahlreiche Veranstaltungen laden an diesem Wochenende in der Region ein, hier eine Auswahl.

Veranstaltungen am Freitag

Bad Düben: Reha-Zentrum Waldkrankenhaus, Gustav-Adolf-Str. 15; 19 Uhr: Konzert mit dem Volkschor Eilenburg.

Badrina: Alte Schmiede, Leipziger Str.; 17.30 Uhr: Gemeinsames Singen im Advent. Das Schmiedefeuer wärmt auf.

Benndorf: Jugendclub; 19 Uhr: 11. Weihnachtstreffen. Eigene Glühweintassen mitbringen.

Eilenburg: Bürgerhaus F.-Mehring-Str. 23; 20 Uhr: Markus Maria Profitlich: Schwer verrückt.

Eilenburg: Nikolaikirche, Nikolaiplatz 3; 18 Uhr: Adventssingen. Offenes Singen von Advents- und Weihnachtsliedern mit Kantorin Lena Ruddies an der Truheorgel.

Hohenmölsen: Bürgerhaus, Dr.-Walter-Friedrich-Str. 2; 19.30 Uhr: Uwe Steimle: Hören Sie es riechen?.

Hohenpriessnitz: Schloss, Eilenburger Landstr. 8; Marstall, 19 Uhr: Advents- und Weihnachtsstimmung mit Anima.

Krostitz: Brauereistraße; 14.30 Uhr: Weihnachtsmarkt. Ein buntes weihnachtliches Programm erwartet die Besucher. Eröffnet wird das Fest mit dem Bürgermeister und dem traditionellen Stollenanschnitt. Für den kulturellen Rahmen sorgen Grundschule, Kita, Sportverein mit ihren Auftritten. Die Kurzweil vertreibt den Kinder u. a. Puppentheater, Kinderkarussell, Eselreiten. An kleinen Hütten und Ständen kann geschaut und gekauft werden. Verlosung der Tombola beginn ca. 19 Uhr.

Wildschütz: Backhaus; 10.30 Uhr: Heimatverein bäckt Brot. Wegen großen Nachfrage bitte unter Tel. 03423 602804 (Fam. Hallek) anmelden. Brot wird am Backhaus abgegeben.

Veranstaltungen am Sonnabend

Bad Düben: Bahnhof; 10 Uhr: Kulturbahnhof Bad Düben – Vom Abstellgleis zum Aktionsraum – MitstreiterInnen gesucht, Workshop. Ab 19 Uhr musikalischer Ausklang an der Feuerschale. Voranmeldung an Michael Kühn, Tel. 0178 9881397, Torsten Reinsch, Tel. 0162 4931227, E-Mail: info@bahnhofsgenossenschaft-duebenerheide.de.

Bad Düben: Feuerwehr-Gerätehaus, Bitterfelder Str. 17; 15 Uhr: Adventsglühen.

Bad Düben: Heide Spa, Bitterfelder Str. 42; 17 Uhr: Die sonderbare Nacht. Weihnachtsmusical des Evangelischen Schulzentrums, Kurrende.

Bad Düben: Kirche Hohenlubast; 14 Uhr: Advents- und Weihnachtsstimmung mit Anima.

Delitzsch: Barockschloss, Schloßstr. 31; Klanggewölbe, 19 Uhr: Einleitung des Beethoven-Jahres, u.a. Mondscheinsonate, gespielt auf dem Bechstein-Flügel. Gesanglich begleitet von Almut Krumbach.

Eilenburg: Bürgerhaus, Franz-Mehring-Str. 23; 15 Uhr: Weihnachtskonzert der Kreismusikschule Heinrich Schütz.

Klitzschen: Kirche; 17 Uhr: Adventsmusik.

Langenreichenbach: Heidelbachsaal; Weihnachtsfeier.

Laue: Kirche; 16 Uhr: Adventsmusik mit den St. Michaelis-Bläsern.

Paschwitz: Begegnungsstätte Paschwitz, Alte Dorfstr. 3; 14.30 Uhr: Seniorenweihnachtsfeier.

Paschwitz: Kirche; 16 Uhr: Weihnachtsmusik, der Ortschaftsrat lädt ein.

Rackwitz: Bunte Bühne Biesen, Peter-Michael-Weg; 15, 18 Uhr: „Geister der Weihnacht“, Musical mit dem Musik- und Theaterförderverein Priester e.V..

Sausedlitz: Einheitsdenkmal; 17 Uhr: Winterfest mit Bastelmöglichkeiten für Kinder, dem Weihnachtsmann sowie ab 18 Uhr Musik mit den Michaelis-Bläsern aus Lissa.

Schkeuditz: Kirche Radefeld; 15.30 Uhr: Adventskonzert und Adventsmarkt im Lehmhaus am Anger.

Schkeuditz: Kirche Wolteritz; 16 Uhr: Mitmachweihnachtskonzert mit dem Frauenchor Wolteritz.

Selben: Kirche; 16 Uhr: Junges Adventskonzert mit jungen KünstlerInnen aus der Familie Stadler (Lemsel).

Veranstaltungen am Sonntag

Bad Düben: Gaststätte Hammermühle, Heideweg 20; 10-12 Uhr: Tausch von Briefmarken und Ansichtskarten.

Bad Düben: Heide Spa, Bitterfelder Str. 42; 17 Uhr: Die sonderbare Nacht, Weihnachtsmusical des Evangelischen Schulzentrums, Kurrende.

Bad Düben: Reha-Zentrum Waldkrankenhaus, Gustav-Adolf-Str. 15; 9 Uhr: Stadtführung mit Torsten Gaber.

Delitzsch: Ev. Marienkirche, Marienplatz 1; 17 Uhr: Adventskonzert, mit den Schulze-Delitzsch-Chören unter Ltg. von Carolin Creutz-Moritz und Andreas Moritz.

Doberschütz: Morellensee; 14 Uhr: Weihnachtsmarkt mit einem Programm der Kita, der Weihnachtsmann kommt zu Besuch, Kinderbasar mit Bastelecke und Tombola stehen bereit. Und vor Ort sind Petras Hofladen und Bärensteins Mittelalterstand.

Eilenburg: Burgberg-Informationszentrum, Schlossberg; 14-17 Uhr: Adventsausstellung von Hobbykünstlern aus der Region u.a. Klöppelarbeiten von Conny Gleichmann und Usel Ritter, Nussknacker und Räuchermännchen von Fred Falkenberg und die Weihnachtskugel gestaltet von Petra Hirschberger, diesmal mit dem Rinckart-Haus.

Eilenburg: Bürgerhaus, Franz-Mehring-Str. 23; 9.45 Uhr: Babykonzert. Die kleine Formation des Orchesters spielt Winter- und Weihnachtslieder für Kinder bis 5 Jahre. Bitte Tagesdecke für die Kleinsten nicht vergessen; 16 Uhr: Das Adventsfest der Gefühle 2019 mit Michael Hirte, Mara Kayser, Ronny Weiland und Simone Oberstein.

Eilenburg: Katholische Kirche St. Franziskus Xaverius, Bernhardistr. 21; 14.30 Uhr: Weihnachtliche Klänge mit dem Volkschor Eilenburg.

Eilenburg: Nikolaikirche, Nikolaiplatz 3; 17 Uhr: Orgelmomente, dreißig Minuten adventliche und weihnachtliche Orgelmusik.

Krostitz: St.-Laurentius-Kirche, Schulstr. 2; 16 Uhr: Chorkonzert mit dem Kammerchor der Leipziger Volkssingakademie unter Leitung von Marcus Herlt.

Pressel: Kirche; Weihnachtskonzert mit Adventsblasen.

Rackwitz: Bunte Bühne Biesen, Peter-Michael-Weg; 15.30 Uhr: „Geister der Weihnacht“, Musical mit dem Musik- und Theaterförderverein Priester.

Schenkenberg:Kirche; 15 Uhr: Chorkonzert mit dem Oskar-Reime-Chor.

Schkeuditz: Rittergutskirche, Gutshofstr. 15; 15 Uhr: Vorfreude, schönste Freude, Konzert mit dem Pilgerchor Kleinliebenau.

Weidenhain: Kirche; 16 Uhr: Adventsfeuer mit einer Andacht zu Beginn, danach Tombola und Gespräche am Feuer.

Veranstaltungen am Wochenende

Eilenburg: Marktplatz; Fr., 16-21 Uhr, Sa. 11-21 Uhr, So., 11-18 Uhr: Eilenburger Weihnachtszauber – Weihnachtsmarkt, Aufbau des Marktes zwischen Nikolaikirche und Rathaus. Bühnenprogramm, Händler, Vereine und Dienstleister sorgen für weihnachtliche Kurzweil. In der Kirche gibt es überwiegend Mitmachangebote für Kinder. Fr. 19 Uhr: Stadtrundgang im Fackelschein, Treffpunkt: Blumenuhr am Markt. Am Sonnabend und Sonntag können die geschmückten Bäume begutachtet werden. Eine Jury wählt die drei schönsten aus, welche dann prämiert werden.

Hohenpriessnitz: Schloss Hohenprießnitz, Eilenburger Landstr. 8; Sa. 14-20 Uhr, So.11-18 Uhr: Schlossweihnacht, der Weihnachtsmarkt, mit liebevoll geschmückten Bäumen, in ein funkelndes Lichtermeer getaucht, wartet auf die Besucher. Lassen Sie sich von der weihnachtlichen Stimmung verzaubern.

Torgau: Leipziger Str. 28; Sa/So.-13-18 Uhr: Modellbahnausstellung der Torgauer Modelleisenbahner. Weitere Informationen im Internet unter www.modellbahn-torgau.de

Zschernitz: Hof der Familie Haberland, Doberstauer Str. 5; Sa./So. 9-17 Uhr: Weihnachtsbaummesse, mit jeder Menge Programm und eine großen Auswahl an Bäumen sowie regionale Produkte.

