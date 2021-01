Wohngebiet: Mocherwitz bekommt Einwohner-Zuwachs

Mocherwitz

Der Bagger gräbt sich durch verfallene Mauern, aber bald sollen an dieser Stelle neue Häuser stehen: Im Schönwölkauer Ortsteil Mocherwitz wird ein neues Wohngebiet entwickelt. In den vergangenen Tagen liefen auf dem Gelände die Abrissarbeiten.

Es können vorerst sechs Wohnhäuser entstehen. „Zwei weitere Flächen sind noch nicht als Bauland bestätigt“, erklärt Jens Becker von der gleichnamigen Krostitzer Baufirma, die das Gebiet entwickelt. Alle Objekte sind schon vergeben. „Das war ein riesiger Ansturm regional und überregional“, so Becker. „Die Nachfrage ist eindeutig höher als das Angebot.“ Mit dem Bau der Häuser soll dann schon im Februar gestartet werden. Die Rohbauten sollen bis zur zweiten Jahreshälfte stehen.

Anzeige

Lesen Sie auch

Mocherwitzer wissen sich zu helfen

Familie Kranich ist bei Delitzsch auf Futtersuche

Schönwölkauer planen neue Baugebiete nur für den Eigenbedarf

Der Gemeinderat hatte dem Bebauungsplan bereits 2019, der damals noch zehn Bauplätze vorsah, zugestimmt. Der einstige Drei-Seiten-Hof war schon lange nicht mehr als solcher erkennbar. Er verfiel. Seit dem Grundstückskauf hat es rund ein Jahr gebraucht, um alle Genehmigungshürden zu nehmen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuwachs für Mocherwitz

So wird Mocherwitz erneut Zuwachs bekommen. Dort hatte sich die Einwohnerzahl seit der Wiedervereinigung bereits verdoppelt. Das Dorf zählt jetzt circa 160 Einwohner. Das Ortsbild ist geprägt von großen Gehöften, die aber manchmal nur von zwei oder gar einem Bewohner besetzt sind. Bereits in den 90er-Jahren wurde ein solches Grundstück mit einer Anlage mit 40 Wohnungen samt Tiefgarage bebaut. Außerdem stehen am Dorfplatz Reihenhäuser, die ebenfalls in den 90ern entstanden. Dort, wo Gebäude einmal zerfallen sind, können sie nach heutigen Verordnungen auch nicht in Form der Vier- oder Dreiseithöfen wieder aufgebaut werden, bei denen Nachbarhäuser gleich Seite an Seite stehen.

Von Heike Liesaus