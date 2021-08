Wohnungen statt leere Läden in der Delitzscher Altstadt

Delitzsch

Schaufenster, die mit Folie oder Papier verhängt sind, gibt es in der Breiten Straße in Delitzsch so einige. Aber nun ist ein Kran im Quartier aufgebaut. Er setzt das Vorzeichen für den Start für eine Baustelle in der Altstadt. Auch dort werden leer stehenden Läden zu Wohnraum.

Im Haus Breite Straße 19 hatte das Süßwarengeschäft Chocolata Confiserie bereits Anfang vorigen Jahres dicht gemacht. Inzwischen ist jedoch ebenfalls die benachbarte Calypso Lounge seit einigen Monaten ausgeräumt. Dort plant nun der Delitzscher Axel Schüler ein neues Projekt. „Wir haben jetzt den Kran aufgestellt. Es geht aber erst im September los“, erklärt er. Dann sollen die nötigen Baukapazitäten zur Verfügung stehen.

Das Haus soll saniert und umgebaut werden. Wohnungen mit Flächen von 35 bis 80 Quadratmetern sollen entstehen. Gedacht wird dabei an eine Generationen übergreifende Mietermischung. Mehrgenerationen-Wohnen, Senioren-Wohngemeinschaft, Jung und Alt sind da willkommen. Es wird jedenfalls barrierearm geplant. Ein Aufzug gehört auch dazu. Je nach Bedarf könnten außerdem möblierte Wohnungen angeboten werden. Es soll ebenso einen Raum mit Küche geben, der von allen genutzt werden kann und der für gemeinschaftliche Treffen zur Verfügung steht. Bauunternehmer Axel Schüler, der hier privat baut, betrachtet das Ganze auch als Pilotprojekt.

Damit werden insgesamt drei derzeit leer stehende Ladenflächen verschwinden, nicht nur die beiden Einheiten im Haus selbst. Der Inhaber der Calypso Lounge, der dem Bauprojekt weichen und seine Fläche räumen musste, hat mittlerweile seine neue Perspektive in der Nähe des Wallgrabens schräg gegenüber dem Breiten Turm gefunden. Er baut dort derzeit für eine neue Sisha- und Cocktail-Bar das Ladenlokal um. Es wurde zuletzt vom Gebrauchtwaren-Laden „Mietregal“ genutzt. Dieser hatte aber ebenfalls schon vor mehr als anderthalb Jahre aufgegeben.

Von Heike Liesaus