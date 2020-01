Wohnungsgesellschaft hat in Delitzsch viel vor

Delitzsch

Viel investieren will die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) auch in diesem Jahr. Feierte das Unternehmen im vergangenen Jahr noch den 25. Geburtstag, wird sich nun nicht auf Lorbeeren ausgeruht.

Karlstraße soll fertig werden

Schwerpunkt der Arbeiten 2020 bildet die Karlstraße, wo ein mehrgeschossiger Komplex mit 20 Wohnungen entsteht. Zielstellung sei es, den Komplex bis zum Jahresende fertigstellen zu können, sagt WGD-Geschäftsführer André Planer. Es ist eine Zielstellung. Zwar sind die wesentlichen Gewerke gebunden und die Ausschreibungen laufen gut, doch es kommt teilweise schon jetzt zu Verzug durch fehlendes Material beziehungsweise ausgedehnte Lieferzeiten. So könne man nicht die Hand ins Feuer legen, dass bis Jahresende alles komplett fertig ist. 2,5 Millionen Euro wird das Unternehmen investieren.

Investition in Region

2,5 Millionen Euro sind es auch 2020 und in den Folgejahren, die die WGD jährlich in diverse Instandhaltungsmaßnahmen an ihrem Bestand von knapp 2500 Wohnungen investiert. Dabei profitieren vor allem Handwerker aus der Gegend, bis 2024 werden so 10 Millionen Euro in der Region bleiben. Es ist eine bewusste Entscheidung der WGD, unter anderem auch, um die Gewerke schnell vor Ort zu haben. Das Spektrum reicht von kleineren bis größeren Arbeiten. So werden zum Beispiel dieses Jahr in der Schloßstraße 23/25 Baumängel an der Fassade behoben. Die Gelegenheit wird genutzt, Balkone anzubauen.

WGD ist größter Vermieter Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) ist der größte Vermieter in der Stadt. Gegründet wurde das Unternehmen 1994. In 25 Jahren wurden 70 Millionen Euro in Bauten und 40 Millionen in Reparaturen und Instandhaltungen investiert. Heute umfasst der WGD-Bestand etwa 2500 Wohnungen, so soll es auch bleiben. Früher waren es einmal 3700 Wohnungen. Über 500 allein wurden in den Anfangsjahren des Unternehmens verkauft. Hinzu kam der konsequente Abriss von 900 Wohnungen.

Weiter gehen soll es in diesem Jahr auch mit dem neuen Wohngebiet im Delitzscher Westen. Es geht konkret um die brachliegenden Flächen zwischen dem Hort Loberaue in der früheren West-Schule und der Umgehungsstraße. Dort soll ein neues Wohngebiet entstehen, das Stadtwohnen mit Hofcharakter verbindet. Es sollen nach bisherigem Stand Häuser mit drei bis vier Geschossen entstehen, die einen Hofcharakter haben – Hintergrund ist eine Bebauungsstudie der WGD, die sich detailliert damit befasst hat, welche Art Bebauung wo gut passen könnte. Mit dem Beschluss des Stadtrats zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde die erste Hürde schon vergangenes Jahr genommen. Dieses Jahr geht es nun um den Bebauungsplan an sich und dementsprechend dann feinere Planungen. „Wir sind optimistisch, 2021 vielleicht das erste Gebäude dort anzufangen und 2021 zum Spatenstich zu kommen“, blickt André Planer voraus.

Abriss im Delitzscher Norden

Bei allen Neubauprojekten und Investitionen wird es auch 2020 wieder zum Abriss kommen müssen. Das Objekt Sonnenwinkelweg 18-24 wird voraussichtlich ab Herbst zurückgebaut. Für die wenigen noch verbliebenen Mieter sollen Ersatzwohnungen gefunden werden, auch bei früheren Abrissen sind die Mieter meist der WGD treu geblieben. Momentan hat die WGD mit einem Leerstand von etwa 6,5 Prozent im Gesamtbestand eine gute Quote. Im Norden und Westen der Stadt beträgt der Leerstand etwa zehn Prozent, vor allem in den vierten und fünften Etagen der großen Wohnblöcke sind Wohnungen weniger gefragt, weshalb das Unternehmen reagieren muss.

Von Christine Jacob