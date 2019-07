Delitzsch

Outdoorklettern am 23. Juli, Rudern am 30. Juli, Geocaching am 1. August oder ein Ausflug in einen Escape Room am 13. August: Das Jugendhaus „Yoz“ im Delitzscher Norden bietet in den Sommerferien verschiedene Gelegenheit an, um rauszukommen. „Noch haben wir Kapazitäten frei“, sagt Sozialpädagoge Olaf Quinque. Auch für den Badeausflug am 25. Juli oder die Ferienfahrt nach Possenhofen vom 5. bis 9. August sind noch Plätze frei.

Ein Studio für alle Musikrichtungen

Wer in Delitzsch bleiben und sich lieber musikalisch ausleben möchte, kann auch das neue Yoz-Tonstudio nutzen. Im Keller des Jugendhauses stehen ein Schlagzeug, zwei Gitarren, Boxen und ein Mikrofon-Set für junge Bands bereit, aber auch Nachwuchs-Rapper können sich hier ausprobieren und ihre Lieder aufnehmen, sagt Quinque. Dazu stellt das Yoz ein Audio-Schnittprogramm, Mischpult, Abhörmonitore und Vorverstärker zur Verfügung. „Es ist nicht hochprofessionell, hat für unsere Zwecke aber schon einen hohen Standard“, sagt der Sozialpädagoge.

Wer Interesse an den Ausflügen hat oder weitere Information, auch für das Studio, benötigt, meldet sich von Montag bis Samstag ab 11.30 Uhr per Telefon im Jugendhaus unter 034202 63759.

Von mhs