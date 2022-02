Eilenburg

Eilenburg, Freitag, 11 Uhr: Zahlaza sitzt in seinem Homestudio. Indirekte Beleuchtung mit lila Nuancen erhellt zwei große Lautsprecher hinter dem Schreibtisch. Auf dem Bildschirm vor ihm sind verschiedene Linien zu sehen. Hinter jeder liegt ein einzelner Klang: unterschiedliche Gitarren, Synthesizer-Sounds und Stimmspuren. Oben auf dem Bildschirm zählt eine Uhr die Taktzahl. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei... unter dem Schreibtisch wippt sein linker Fuß mit. Die Musik wird voller, der Bass setzt ein, der Beat nimmt Schwung auf. Der Student wackelt mit dem ganzen Körper auf dem federnden Schreibtischstuhl. Als die Sequenz zu Ende ist, dreht er sich lächelnd auf dem Stuhl um, er selbst ruht wieder in sich: „Ja so unterschiedlich kann das klingen. Ich nehme alles, was ich selbst gut finde, mit rein.“

Einflüsse aus den 80ern

Als Zahlaza macht der 21-jährige Eilenburger Musik, schreibt Songs und baut alles drum herum allein zusammen. Markant ist seine tiefe Stimme. Ein voller, bassiger Klang steht über einem eingehenden Beat, kombiniert mit einer leichten Melodielinie. „Der Beat ist für mich alles. Ein gutes Lied hat immer einen guten Beat“. Er geht auf bekannte Lieder ein. Mit Kopfnicken und dum-dum-dum-Lauten stimmt er den Hit „Blinding Lights“ von The Weeknd an, ohne auf die Melodie einzugehen. „Ist einfach auch so schon ein Hit!“

Zahlaza brennt für Musik. In seine Lieder packt er Einflüsse, die er selbst gut findet. Die 80er haben es ihm besonders angetan. „Das ist die Zeit der ersten digitalen Sounds – das begeistert mich total. Meine Drums haben oft Einflüsse aus den 80ern.“ Moderne Trap Nuancen spielt er auch mit ein, Indie sowie Reggae sind ebenfalls zu erkennen. „Ich würde es als Urban bezeichnen, ein klassisches Genre, lässt sich schwer als Bezeichnung finden, davon ist mein Management auch immer wieder fasziniert.“ Genau diese Mischung trifft es. Sein Song „Ich weiß“ wurde auf der Streamingplattform Spotify über 570 000 Mal angehört.

Der Text gefällt vielen Hörern

In den Kommentaren unter dem zugehörigen Youtube-Video gibt es viel Lob. Viele sind begeistert vom Sound, aber auch die Stimme hat es seinen Hörerinnen und Hörern angetan. Und der Text: „Und ja, ich weiß, dass ich schon viel zu oft gelogen hab, ich egoistisch, dumm und vielleicht auch ein bisschen kindisch war. Ja ich weiß, dass ich mein Leben Richtung Abgrund fahr, doch irgendwie ist’s geil, weil’s irgendwie besonders war.“ Zahlaza: „Ich bin kein Philosoph oder so – in dem Song geht es darum, dass man immer Fehler macht, obwohl man es eigentlich besser wissen müsste, weil es einem andere sagen. Ich glaube, das spricht viele an, weil es jedem so geht.“ Der 21-Jährige zuckt mit den Schultern.

Über Musik und Streaming

„Der Song ,Ich weiß’ funktioniert auf Spotify so gut, weil es mit dem Refrain losgeht. Das haben viele neue Lieder an sich“, beschreibt er. Streamingplattformen haben heute einen großen Einfluss auf die Musik. Die Lieder werden tendenziell kürzer, setzen mit der eingängigen Passage ein. „Das finde ich manchmal schade, weil ich lange Intros liebe, wenn sich das aufbaut, nach und nach ein Instrument hinzukommt, die Geschwindigkeit zunimmt“, sagt Zahlaza. Trotzdem sieht er vor allem für Newcomer Chancen bei Streaminganbietern. „Du wirst gefunden. Wenn du bei jemandem in der Wochenliste landest, ist die Chance groß, dass die Person dein Lied in eine Playlist speichert“ – diese Einheit ist auf Spotify pures Gold und erweitert den Kreis der Hörerinnen und Hörer.

„Das würde ich privat nicht hören“

Zahlaza produziert für verschiedene Musikerinnen und Musiker. Gerade arbeitet er an einer Ballade einer Leipziger Musikerin. Er spielt einen Ausschnitt ab. Die hohen, klaren Töne nehmen den Raum ein, die Musik ist ein großer Kontrast zu seinen Songs. Ganz ruhig und getragen nimmt die Ballade den Raum ein. „Das würde ich privat nicht hören“, meint der Eilenburger, „aber man möchte es immer irgendwie zu seiner Musik machen, etwas von sich reinbringen, so hat jeder was davon.“

Anhand des Songs beschreibt er seine Arbeit. „Ich versuche, den Raum zu schaffen, und in jeder Ecke, in jeden Platz etwas einzubauen“ – er dreht sich mit dem Schreibtischstuhl zum Bildschirm, klickt ein paar Linien an und aus und zeigt einzelne Stimmspuren, Gitarrentöne und Effekte, die man im gesamten Lied nur mit Konzentration heraushören kann. „Das kann auch richtig anstrengend sein. Man braucht Pausen von dem Fokus. So eine Studiosession geht gern mal zehn Stunden, da ist aber auch die Zeit dabei, wo man zusammensitzt und über Inhalte spricht.“ Zahlaza dreht sich zurück und lacht, „oder man sucht 20 Minuten nach dem richtigen Sound, dann sitze ich hier, klicke alle Einstellungen einzeln an: ne, ne, ne, bis man es hat. Das sind auch manchmal nur Nuancen.“

Wann ist ein Song gut?

Den Perfektionismus hat der 21-Jährige abgestellt. „Ich höre mir die fertigen Lieder auf allen möglichen Lautsprechern an. Dann lauf ich durch das ganze Haus und spiele es überall mal ab“, schwärmt der Eilenburger, „aber am wichtigsten ist das Auto, da hat man die meiste Zeit, Musik im Ganzen und auch wirklich laut zu hören, deswegen lege ich besonders viel Wert darauf, dass es im Auto gut klingt“.

Das Ziel: Musiker als Hauptberuf

Zahlaza will hauptberuflich Musik machen. Gerade arbeitet er an seinem Debütalbum, nebenbei studiert er in Ilmenau angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaften. Meist ist er aber in Eilenburg, trifft sich mit seinen Freunden, ist vor Ort fest verankert und liebt seine Heimat. Beim Videodreh unterstützt ihn der Freundeskreis.

Doch etwas fehlt dem Musiker aktuell dennoch. „Es braucht auch Konzerte zum Bekanntwerden. Das ist gerade doof! Du kannst nicht als Voract für jemanden spielen und so Leute auf dich aufmerksam machen“, beschreibt er. Milky Chance wäre der größte Act, für den er gern die Menge anheizen würde. „Ich glaube, das würde ganz gut passen vom Sound her. Auch Lostboi Lino – das könnte ich mir gut vorstellen.“ Zahlaza dreht sich wieder in seinem Stuhl in Richtung Bildschirm, öffnet eine weitere Datei. „Ich habe so viele Beats. Meist ist der Beat zuerst da, und dann kommt mir nach und nach der Text in den Sinn.“ Beiläufig durchsucht er die Liste mit den Titeln. Er entfernt zwei der Linien – die mit dem Gesang und startet den Beat und damit einen ruhigen, melancholischen Song.

Von Juliane Staretzek