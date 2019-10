Zahlreiche Besucher bei Abfischen am Schadebachteich

Badrina

Männer mit dicken Wollpullovern, brusthohen Watthosen, einem Regenmantel und einer Kopfbedeckung trotzen am Samstagmorgen dem kalten Wasser am Schadebachteich. Knietief versunken machen sich die erfahrenen Fischereihelfer im Schein der aufgehenden Morgensonne auf den Weg, um das erste Netz des Tages einzuholen – denn am Schadebachteich war nun Zeit zum Abfischen. Über den Männern kreisen bereits die Möwen auf der Suche nach den liegengebliebenen Jungfischen – meist kleine Karpfen, die auf dem Weg in die unterhalb liegenden Teiche und Speicherbecken über das Netz herausgeschossen sind.

Zur Galerie Zahlreiche Besucher waren auch in diesem Jahr wieder zum Abfischen an den Schadebachteich gekommen.

Mit vereinter Kraft ziehen auf zwei Seiten jeweils vier Personen das mit Fisch gefüllte Netz ein. Von dem strahlenden Gelb der Regenmäntel ist irgendwann vor lauter tiefschwarzem Teichschlamm nicht mehr viel zu sehen. Von oben aus hält derweil Fischereiwirt Marcel Reinhardt den Überblick und öffnet schließlich den Durchlass.

Seit 35 Jahren dabei

Mittendrin zieht auch der 77-jährige Harry Lehmann am Ufer des Sees an einem Seil, um das Netz einzuholen. Als Zweitältester – nach Hubert Hentsch (78) als ehemaliger Betreiber – ist der gelernte Möbeltischler und frühere Gemeindemitarbeiter seit über 35 Jahren jeden Herbst an der Seite des Reibitzer Fischereibetriebes. Durch seinen 1980 angetretenen Vorsitz in der Ortsgruppe Schwemsal des Deutschen Anglerverbands gelang der Kontakt zu der damals noch staatlichen Außenstelle der Fischereigesellschaft Wermsdorf. Als Gegenleistung für die Mithilfe bekam er jährlich rund 150 Kilogramm junge Fische für die Teiche seiner Ortsgruppe. Dabei erinnert er sich auch an eine Rekordernte im Jahr 1989. Rund 80 Tonnen, vor allem kleine, 300 Gramm schwere Karpfen, hatte man damals über drei Tage hinweg aus den Teichen geholt. Diese wurden anschließend jedoch auf die Teiche der Fischerei Wermsdorf in der ganzen Region verteilt.

Lange Tradition

Beim Abfischen selbst hat sich seitdem nicht viel verändert. Techniken und Vorgehensweisen zeigen die lange Tradition der örtlichen Fischerei, genau wie die immer wiederkehrenden Besucherströme und der zugehörige Bauernmarkt. „Ich wollte schon lange aufhören, aber er lässt mich nicht“, schmunzelt Harry Lehmann mit einem zwinkernden Auge auf Chef Marcel Reinhardt.

Zu wenig Regen

Wie es in den kommenden Jahren weitergehen wird – da ist sich Marcel Reinhardt jedoch noch nicht ganz sicher. Denn auch hier fehlt es an Regenwasser. Zudem haben Biber rund zehn Dämme in den aus Richtung Eilenburg kommenden Zulauf gebaut, wodurch mehr Wasser versickert oder verdunstet. Im Kleinspeicher bei Badrina fehlten in diesem Jahr rund zwei Drittel des Wassers – etwa 300 000 Quadratmeter. Reinhardt rechnet momentan mit drei bis vier Monaten, bis der Schadebachteich wieder seinen Mindestpegel erreicht haben wird. Den Fischen selbst hat der lange und warme Sommer jedoch nicht geschadet.

Von Alexander Prautzsch