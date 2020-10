Zeichenkunst: Rasenmäher gestaltet Stadtpark Delitzsch

Delitzsch/Löbnitz

Können Sie erkennen, was es bedeuten soll? Mit diesem Satz empfängt Delitzschs Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos) im Stadtpark. Falls nicht, keine Sorge, sagt Schöne, „es ist noch nicht ganz fertig“.

Wirklich fertig wird das etwa 350 Quadratmeter große Rasenkunstwerk, das Ralf Witthaus seit Sonntag mit Delitzscher Interessierten gestaltet, erst an diesem Donnerstag. Wobei wirklich fertig bei dem Rasenkünstler eher mit einem Fragezeichen zu versehen ist. „Vielleicht erweitere ich es auch noch etwas“, sagt er. Etwa drei Wochen soll es sichtbar bleiben.

Guter Rasen in Delitzsch

Gartenkünstler Ralf Witthaus (MItte) entwirft aktuell im Delitzscher Stadtpark ein Landschaftskunstwerk. Etwa drei Wochen soll dieses nach Abschluss sichtbar bleiben und an den 225. Geburtstag eines berühmten Delitzschers erinnern – Christian Gottfried Ehrenberg (1795 geboren in Delitzsch, 1876 gestorben in Berlin). Der Delitzscher Bürgermeister Thorsten (parteilos) verschaffte sich ein eigenes Bild. Tony Eva Hoyer, Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) erklärt das Projekt dahinter. Quelle: Mathias Schönknecht

Als Werkzeug nutzt der 1973 in Bad Oeynhausen geborene Witthaus keine Pinsel oder Bleistifte, sondern Akku-Motorsensen. Seine Leinwand ist der Rasen. „Gute Bedingungen“, sagt er auf die Frage, wie sich das Delitzscher Material fügt. Und Witthaus hat den Vergleich: Mit seinen Rasenmäherzeichnungen war er bereits in Neuseenland und Frankreich, Köln oder London, Leipzig und Wermsdorf.

Letztere Station ist so gesehen die Grundlage für die Arbeit in Delitzsch. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) wollen Kunst zu den Menschen bringen, haben in der Collm-Region bereits mit Witthaus zusammengearbeitet. 180 Ideen für Sachsen, so heißt das Projekt, das seit dem zurückliegendem Jahr läuft, erklärt SKD-Mitarbeiterin Tony Eva Hoyer.

Vor 225 Jahren in Delitzsch

Es soll Kunst auch eher skeptisch gegenüberstehenden Menschen vermitteln. Ein gutes Beispiel, gibt SPD-Stadtrat Reinhard Zänker zu. Als er von dem Vorhaben hörte, habe er sich nicht wirklich etwas darunter vorstellen können. Als die Arbeiten begonnen haben, sei er einmal vorbeigegangen. Witthaus habe ihm dann erklärt, worum es bei diesem Kunstwerk geht. Zänker war an Bord, half fortan mehrere Stunden pro Tag.

Kommunikation ist ohnehin das, was die Arbeit des Künstlers prägt. Und so erklärt Witthaus dann auch, dass seine Werke meist Gegebenheiten vor Ort aufgreifen. In Delitzsch sei dies der 225. Geburtstag eines bekannten Sohnes der Stadt, der in diesem Jahr gefeiert wird – Christian Gottfried Ehrenberg.

Um ein Ehrenberg-Zitat im Rasen sichtbar zu machen, nutzt Witthaus die „Zwischenräume“. Zu erkennen ist dann das Innere des Buchstabens U oder K. Entstanden ist ein „Typographischer Garten“ und der Satz, „Und aus dem Kleinen bauen sich die Welten“. Eine weitere Rasenzeichnung entsteht aktuell zeitgleich in Löbnitz. Im dortigen Kirchgarten findet ebenfalls an diesem Donnerstag um 14 Uhr ein Künstlergespräch statt. Hierzu verrät Witthaus bisher nur eines. „Es ist kleiner.“

Von Mathias Schönknecht