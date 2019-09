Zeitmesser-Schau im Delitzscher Barockschloss tickt richtig

Delitzsch

Im Gästebuch stehen schon viele Komplimente für die „interessante Uhrenausstellung“. In Delitzsch wird mit der aktuellen Ausstellung des Delitzscher Museums im Barockschloss am „Puls der Zeit“ gefühlt. Uhren stehen im Mittelpunkt. Viele der Besucher, die sogar aus Amerika und Taiwan kamen, sind in erster Linie vom Barockschloss und seinen Sälen und der ständigen Ausstellung angezogen. Sie stoßen sicher eher zufällig auf die Sonderschau. Aber die Ausstellung fand selbst in einschlägigen überregionalen Zeitschriften wie der „Landlust“ Würdigung im Veranstaltungskalender.

Uhrmacher-Ausflug nach Delitzsch

Jürgen Geisler, Leiter des Museums, ist zufrieden mit den Besucherzahlen. Sie bewegen sich im Normalbereich. Es sind circa 1000, die monatlich kommen. „Aber solche Ausstellungen ziehen auch immer ein Publikum an, das sich ganz speziell für dieses Gebiet interessiert.“ Zum Beispiel ein Ehepaar, mit dem der Museums-Chef näher ins Gespräch kam. „Der Mann war von Beruf Goldschmied und passionierter Uhrensammler. Die beiden feierten irgendeinen besonderen Anlass und waren zuerst in Glashütte in der dortigen Ausstellung. Dann machten sie in Delitzsch Station, sahen sich die Ausstellung an, übernachteten hier und starteten zum Ausflug zum Flohmarkt auf dem Leipziger Agra-Gelände, um ebenfalls nach Uhren Ausschau zu halten.“

Mit Hilfe von Stundengläsern an der Kanzel wird gezeigt, wie lange die Predigt noch dauert. Quelle: Wolfgang Sens

Verborgen im Depot

Die Delitzscher Schau präsentiert viele Stücke, die sonst im Depot verborgen sind. Zum Beispiel die im hellen Grün lackierte und mit goldenen Ornamenten verzierte Gehäuseuhr aus dem 18. Jahrhundert. Sie sieht so u(h)rtümlich aus, dass sie auch schon mal in einer Märchenausstellung das kleinste Geißlein beherbergen durfte.

Erbstücke

Wer ein bisschen sucht, entdeckt sogar eine Wasserlandschaft mit Schiffen. Delitzsch kann auch deshalb auf einen breiten Fundus zurückgreifen, weil der aus Delitzsch stammende Otto Scherell als Möbelhersteller in Nordhausen zu Vermögen kam und sein Geld in Kunst und alte Uhren investierte. Seine Sammlung vermachte er nach seinem Tod der Heimatstadt. Die Ausstellung wird zudem von Leihgaben, so aus dem mathematisch-physikalischen Salon Dresden abgerundet. Die Stücke zeigen, wie sich Technik mit Lebenskultur verbindet. Heutzutage ist es selbstverständlich, die genaue Zeit zu wissen, sind Uhren ständige Begleiter. Zeugen früherer Epochen sind die alten mechanischen Turmuhren, Stundengläser, mit denen die Länge der Predigt in der Kirche gezeigt wurde, oder der Zeitmesser, den Johann-Gottfried Ehrenberg auf seinen Forschungsreisen benutzte. Sogar eine Mini-Kanone, die pünktlich um 12 Uhr per Sonnenglaszündung einen Schuss auslösen konnte, steht in den Vitrinen.

Punkt 12 Uhr wurde der Schuss der Minikanone ausgelöst. Quelle: Wolfgang Sens

Werkstatt und Training

„Uhrmacher gibt es in Delitzsch auch erst, seitdem sich die Bürger Uhren leisten konnten“, stellt Geisler fest. Vom ehemaligen Delitzscher Frieder Uttecht stammt die Ausstattung der Uhrmacher-Werkstatt. Auf einem Laptop kann zudem ein Schulungsprogramm für angehende Uhrmacher ausprobiert werden, mit dem trainiert wird, in welcher Reihenfolge die Teile einer Taschenuhr zu demontieren sind.

Noch bis zum 27. Oktober ist die Schau im Barockschlosszu besichtigen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Am 20. Oktober findet ab 11 Uhr eine Familienführung durch die Sonderausstellung statt.

Von Heike Liesaus