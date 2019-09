Delitzsch

Helga Schulz erinnerte sich noch gut daran, was Anfang 1945 passierte: „Ich war sieben Jahre alt. Der Weihnachtsbaum stand noch. Da kamen Leute in die Wohnung, die sagten, wir sollen packen. In zwei Stunden wird Kreuzburg evakuiert.“ Die Ereignisse brachten ihre Familie nach Delitzsch und heute fühlt sie sich a...