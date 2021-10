Zeugen gesucht: Ford auf Parkplatz in Delitzsch gerammt

Delitzsch

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Delitzscher Eisenbahnstraße kam es am Montag zwischen 15.30 und 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparkter schwarzer Ford Focus an der vorderen rechten Seite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrerin/Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Tel.: 034202 66100 zu melden.

Von lvz