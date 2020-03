Zeugen gesucht: Tragischer Unfall mit drei Toten und Verletzten nahe Delitzsch

Brodau

Bei einem Verkehrsunfall nahe Delitzsch sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden vier weitere am Samstagnachmittag teils lebensgefährlich verletzt.

Zur Galerie Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 184 sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Insgesamt vier Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, zwei davon prallten frontal aufeinander

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 184 nahe Delitzsch sind drei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden am Samstagnachmittag teils lebensgefährlich verletzt. Quelle: Michael Strohmeyer

Zwei Tage danach kann die Polizei die Unfallursache noch nicht genau eingrenzen. Wie Polizeisprecher Alexander Bertram auf Anfrage mitteilt, werde gegen den Fahrer des Mercedes wegen fahrlässige Tötung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall ermittelt. Bisher gebe es keine Hinweise auf eine Vorerkrankung, Alkohol, Drogen oder einen technischen Defekt. Ausschließen könne die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nichts.

Engagierte Ersthelfer

Nach dem schweren Unfall wird der Verstorbenen mit drei Grablichtern gedacht. Quelle: Wolfgang Sens

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 184 sind am Samstag drei Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Quelle: Michael Strohmeyer

Die Feuerwehren Selben/Zschepen und Delitzsch waren nur wenige Minuten später am Unfallort: Sie stellten den Brandschutz sicher, sorgten dafür, Unfallopfer aus den Autos zu befreien und kümmerten sich mit dem Rettungsdienst um die Versorgung der Verletzten. In Reihen der Freiwilligen Feuerwehrleute waren an diesem Nachmittag zufällig einige Ehrenamtliche, die beruflich im medizinischen Bereich tätig oder selbst Rettungssanitäter sind. Auch engagierte Ersthelfer, darunter ebenfalls zufällig eine Ärztin und eine Mitarbeiterin der Uniklinik Leipzig. Auch aus Sicht der Polizei habe die Rettungskette gut und schnell funktioniert. Dennoch kam für drei der Unfallopfer die Hilfe zu spät und sie verstarben am Unfallort.

Immer wieder schwere Unfall auf Abschnitt der B 184

Auf der Bundstraße 184 am Brodauer Stempel (A), an den Abzweigen nach Brodenaundorf (B) und Zschortau (C) kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu teils schweren Unfällen. Quelle: Wolfgang Sens

Wie die Polizei mitteilt, sei ihr keine Veränderung des Gesundheitszustands der weiteren Betroffen bekannt. Der Sachschaden wird auf eine Summe zwischen 50 000 und 100 000 Euro geschätzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass es auf der B 184 zischen Delitzsch und Leipzig zu einem schweren Verkehrsunfall kam. Auf der etwa 4,5 Kilometer lange Strecke zwischen Brodau und Brodenaundorf ereigneten sich 35 Verkehrsunfälle allein im Jahr 2018. Die Statistik für das vergangene Jahr steht noch aus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verhalten der Unfallbeteiligten am Samstag geben können. Diese sollen sich bei der VPI Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. 0341 255 2851 (tagsüber) sonst 0341 255 2910 melden.

Von Mathias Schönknecht und Christine Jacob