Zeugen gesucht zu Unfallflucht in Delitzsch

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Wochenende auf dem Parkplatz der Bismarckstraße 62 in Delitzsch, auf Höhe der E-Ladestation ereignet hat. Ein dort abgeparkter PKW Honda CRV (mit SK-Kennzeichen) wurde zwischen Samstagabend und Montagvormittag durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren linken Seite beschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete laut Polizei von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Daten für die Schadensregulierung zu hinterlassen. An der Unfallstelle konnten vom Verursacherfahrzeug graue beziehungsweise silberfarbene Lacksplitter gesichert werden.

Zoo&Co.: Hoffen auf Beliebtheit nach Corona

Tiergarten, Bibliothek und Museen im Aufwind? Der Kämmerer der Stadt Delitzsch hofft zumindest, dass sich die sogenannten nachgeordneten Einrichtungen nach den coronabedingten Schließungen gleicher oder sogar größerer Beliebtheit erfreuen werden. Hoffnung macht da zum Beispiel die Bilanz des Tiergartens für das Pandemiejahr 2020: Trotz 16 Wochen, in denen der Tiergarten schließen musste, kamen fast 76 000 Tagesbesucher – im schließungsfreien Jahr 2019 waren es rund 84 000 Gäste. Auch über 1000 Jahreskarten, so viele wie noch nie, verkaufte der Zoo im vergangenen Jahr.

Neues kleines Baugebiet möglich

Die Stadt Delitzsch plant die Entwicklung eines neuen kleinen Baugebietes am Rande der Stadt. Entlang des Döbernitzer Weges könnten nahe der sogenannten „Mausefalle“ knapp ein Dutzend neuer Baugrundstücke entstehen, so die Idee. Die Stadt sieht dies auch als einen möglichen Gegenpol zu anderen Baugebieten in der gesamten Stadt, deren Entwicklung durch private Vorhabensträger derzeit eher schleppend vorangehe, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos).

Sanierung der Sanitäranlagen in GS Diesterweg Sicht

Noch in diesem Jahr könnten die Sanitäranlagen in der Diesterweg-Grundschule in Delitzsch saniert werden. Es geht um Duschkabinen, Toiletten und Waschbecken, aber es sollen auch neue Wand- und Bodenfliesen verlegt sowie die Leitungen unter Putz verlegt werden. Laut Stadtverwaltung ist ein Zuwendungsbescheid über 85 000 Euro eingetroffen. Insgesamt sind rund 122 000 Euro für die Maßnahme angesetzt. Die umfassende Maßnahme muss entsprechend der Förderung bis Jahresende abgeschlossen sein, doch noch ist der städtische Haushalt nicht verabschiedet und nicht genehmigt – der Haushaltsbeschluss des Stadtrats soll voraussichtlich Ende des Monats erfolgen.

Rackwitz vergibt Auftrag für Fassadenarbeiten

Die Gemeinde Rackwitz hat die Voraussetzungen für die Sanierung eines Wohnblockes an der Loberstraße 2 geschaffen. In der jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat den Auftrag für die Fassadenarbeiten an dem WBS 70-Block für rund 76 500 Euro. Die Gestaltung soll sich an Form und Farben der bereits sanierten Mehrfamilienhäuser im Umfeld orientieren. Insgesamt plant die Gemeinde für die Sanierungsarbeiten an ihren kommunalen Wohnungen mehr als 350 000 Euro ein. Dazu gehören teilweise neue Balkone und Malerarbeiten in den Treppenhäusern. Die bisher letzte Sanierung liegt mehr als 20 Jahre zurück.

