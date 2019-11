Biesen

In Biesen hat ein unbekannter Täter mit Pyrotechnik einen Automaten aufgesprengt und dann daraus Zigarettenschachteln in bisher noch unbekannter Menge entwendet. Wie die Polizei berichtete, hatte sich am Montag gegen 7 Uhr ein Zeuge auf dem Polizeirevier Delitzsch gemeldet und mitgeteilt, dass der Automat zerstört wurde. Weitere Zeugen gaben später an, zur Tatzeit gegen 2.45 Uhr einen lauten Knall gehört zu haben. Wenig später sei ein Auto wegfahren.

Von lvz