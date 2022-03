Delitzsch

In der Bismarckstraße in Delitzsch haben Unbekannte am Freitag gegen 4.30 Uhr einen Zigarettenautomaten mittels eines unbekannten pyrotechnischen Gegenstandes gesprengt, informiert die Polizeidirektion Leipzig. Der Automat wurde vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Stehlschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von lvz