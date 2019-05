Pohritzsch

Vandalismus und Diebstahl in Pohritzsch bei Delitzsch: Unbekannte haben dort einen Zigarettenautomaten gesprengt. Nach Angaben des Polizeireviers in Delitzsch seien die Zigaretten und eine Geldkassette gestohlen worden. Entdeckt wurde der kaputte Automat im Pappelweg am Mittwochfrüh gegen 5.15 Uhr. Die Schadenssumme ist unbekannt. Die Polizei ermittelt im Fall.

Von LVZ