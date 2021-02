Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Zoo Halle öffnet, aber der Delitzscher nicht

Keine Chance. In Delitzsch wird nicht darüber nachgedacht, den Tiergarten in der aktuellen Situation für Besucher zu öffnen. Auch wenn in 33 Kilometern Entfernung der Bergzoo in Halle seit Freitag wieder Besucher empfängt. Das mag vielleicht so manchen in der Loberstadt und der Umgebung wundern. Aber was in Sachsen-Anhalt möglich ist, muss nicht in Sachsen möglich sein. So muss Rathaus-Sprecherin Nadine Fuchs bei der Nachfrage der LVZ auch gar nicht lange überlegen. Sie hat die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Freistaates, die bis zum 14. Februar gilt, schnell aufgerufen. Und dort sind nun explizit unter Paragraf 4, wo es um Schließung von Einrichtungen und Angeboten geht, „Freizeit-, Vergnügungsparks, botanischen und zoologischen Gärten, Tierparks“ aufgeführt, neben Fitnessstudios, Fahrschulen, Freibädern, Hallenbädern, Restaurants und vielen mehr.

Der Hallenser Bergzoo hat seit Freitag wieder offen. Zoodirektor Dr. Dennis Müller und sein Team freuen sich, nach mehr als sechswöchiger Schließung wieder für die Besucher da sein zu können. Deren Zahl ist auf maximal 600 beschränkt. Es herrscht medizinische Maskenpflicht auf dem Gelände. In der aktuellen Schutzverordnung Sachsen-Anhalts wird derzeit nur untersagt, dass die Streichelgehege, Tierhäuser und andere Gebäude in den Tierparks geöffnet werden.

Rackwitz hilft beim Impftermin

Das Bürgerbüro der Gemeinde Rackwitz bietet Senioren an, bei der Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung zu helfen, darüber informiert Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Es sei ein Angebot vor allem für Einwohner, die das 80. Lebensjahr überschritten haben. Wer selbst keine Möglichkeit habe, sich im Internet einen Impftermin zu buchen, könne die Gemeinde ab sofort um Unterstützung bitten und das Bürgerbüro unter der Telefonnummer 034294 711 15 oder -711 16 kontaktieren. Dieses organisiere einen Termin und gibt die Informationen weiter, sobald dieser vorliegt. Bisher haben etwa 45 Einwohner das Angebot genutzt, sagt Schwalbe. Über 200 Menschen im Alter von 80 Jahren oder älter leben in der Gemeinde. Die Informationen zu diesem „Unterstützungsangebot“, wie Schwalbe sagt, sind ebenfalls in den Schaukästen der Gemeinde ausgehangen. Für den Transfer zu den Impfzentren sei jedoch anschließend jeder selbst verantwortlich.

Infos über Nahversorgung durch Mitgliederläden

Der Verein Delitzscher Land informiert über die digitale Veranstaltung „Regional und unverpackt – Nahversorgung selbst gestalten durch Mitgliederläden“ am Dienstag. Es geht um gemeinschaftlich organisierte Verteilstationen für regionale Lebensmittel, die auch sozialer Treffpunkt werden können. Die Veranstaltungsreihe soll nicht nur informieren, sondern auch Interessierte in Austausch bringen. Von 18 bis 19.30 Uhr läuft sie unter Regie des Allmende-Vereins Taucha.

Es wird um Anmeldung per Email an info@allmendeverein.de oder telefonisch unter 0152 518 66 943 gebeten.

Haushaltsberatung steht im Stadtrat an

Im Februar werden in Delitzsch voraussichtlich keine Sitzungen der Ausschüsse des Stadtrates stattfinden. Aber am 25. Februar soll der Stadtrat tagen und den Haushalt des laufenden Jahres beraten, um diesen dann Ende März beschließen zu können. Sehr wahrscheinlich wird wegen der Corona-Pandemie auch wieder im Saal des Bürgerhauses und nicht im kleineren Ratssaal getagt. Im Bürgerhaus lassen sich Abstände besser gewährleisten. Eine digitale Sitzung ist für den Stadtrat nicht geplant.

Noch kein Termin für Brückenbau

Noch gibt es keinen konkreten Termin für den Bau der Loberbrücke am Stadtrand von Delitzsch, so die Verwaltungsspitze auf Nachfrage im Stadtrat. Aber es solle dieses Jahr gebaut werden. Das Bauvorhaben eines „Ersatzneubaus“ ist für rund 217 000 Euro angedacht. Die kleine Brücke führt in Verlängerung der Willi-Keller-Siedlung über den Lober in Richtung Norbert-Lienig-/Poetenweg. Eine Erneuerung der Brücke ist bereits seit einigen Jahren angedacht gewesen.

Neue Satzung für Energiegenossenschaft

Die Delitzscher Bürger-Energie-Genossenschaft bekommt aus Sparsamkeitsgründen eine neue Satzung. Die Neufassung sieht vor, dass der Jahresabschluss ausschließlich nach den genossenschaftsrechtlichen Vorschriften aufgestellt und geprüft werden muss. Dies bedeutet vor allem, dass nur noch ein zweijähriger Prüfrhythmus erforderlich ist. Dadurch können sowohl Aufwand als auch unnötige Kosten eingespart werden. Zu einem Transparenzverlust soll dies nicht führen, da nach wie vor jährlich ein Jahresabschluss erstellt wird.

Ortschaftsrat Benndorf beschäftigt sich mit Kieswerk

Die Mitglieder des Ortschaftsrates in Benndorf beschäftigen sich in ihrer nächsten Sitzung am 9. Februar vor allem mit der Sandgrube und deren neuen Eigentümer. Ab 19 Uhr ist dazu im Ortsbegegnungszentrum ein Vertreter der „Bares GmbH Baustoffhandel & Reifenservice“ zu Gast, die das Kieswerk im Jahr 2019 übernahm und nach eigenen Angaben in Benndorf Beton, Estrich und Asphaltmischgut herstellt. Das Unternehmen will sich in dem Ortschaftsrat vorstellen und seine Pläne erklären. Laut Tagesordnung sollen ebenfalls Ängste und Sorgen der Benndorfer Bürger im Umgang mit den veränderten Verhältnissen der Sandgrube besprochen werden. Die Durchführung der Sitzung ist aktuell noch von der dann gültigen sächsischen Coronaverordnung und der allgemeinen Entwicklung der Pandemie in Delitzsch abhängig.

Stadtrat wegen Wahl verschoben

Wegen der Bundestagswahl muss der Termin für die Stadtratssitzung im September verschoben werden. Angesetzt war die Tagung des Gremiums eigentlich für den 23. September. Im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September allerdings wird der Ratssaal für die umfangreichen Wahlunterlagen gebraucht und daher muss die Sitzung verschoben werden. Der Stadtrat soll nun am 30. September im Rathaus tagen. Tagungen im Bürgerhaus sollen die Ausnahme sein.

