Zschernitzer Kita startet Umweltprojekt

Wo kommt der Strom eigentlich her? Und was muss ich im Umgang mit ihm beachten? Das sind Fragen, die das Projekt „Energie erleben“ des Energiedienstleisters EnviaM beantworten soll, erklärt Luise Doyé. Zusammen mit Lisa Radomski und dem Maskottchen Kilowattchen war sie jetzt in der Zschernitzer Kita „Die kleinen Strolche“ für einen Tag zu Gast, um mit den Vorschulkindern diese und weitere Fragen zu klären.

Weitere Projekte geplant

In einem ersten Wissensteil ging es beispielsweise um die Stromerzeugung. „Wir zeigen den Kindern, dass Strom immer mehr durch Windkraft, Solarzellen oder Wasserkraftwerke gewonnen wird“, sagt Doyé. Dazu gehöre aber, dass er auch noch durch Öl- und Kohlekraftwerke erzeugt wird. Im zweiten Teil konnten die Fünf- bis Sechsjährigen dann das Erlernte in Experimenten und Spielen umsetzen und etwas über das Energiesparen lernen.

In der Zschernitzer Kita „Die kleinen Strolche“ dreht sich in den kommenden Wochen alles um Strom und Wasser. Jetzt startete das Umweltprojekt mit dem Thema Energie, das spielerisch entdeckt werden soll. Quelle: Wolfgang Sens

Für die Kita des Wiedemarer Ortsteils war es erst der Auftakt des Umweltprojektes, erklärt Kathrin Posdzich. Über den gesamten September wird es um Strom und Wasser gehen. Dabei soll unter anderem auch geklärt werden, wie Bäume zu Papier werden. Für den Projekttag hatte sich die Kita beim Energieversorger beworben und war unter vielen anderen Einrichtungen ausgewählt worden, erklärt Posdzich.

