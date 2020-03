Zurück zum Schlager: Diesen Song singt Ramon Kaselwosky in der DSDS-Liveshow

Delitzsch/Köln

Trubel vor den Liveshows von „ Deutschland sucht den Superstar“ ( DSDS): Der Sender RTL hat das bisherige Jury-Mitglied Xavier Naidoo rausgeworfen, nachdem ein Video auf dem Nachrichtendienst Twitter aufgetaucht war, das Naidoo beim Singen eines Liedes zeigt, in dem er offenbar Falschbehauptungen über Straftaten von Flüchtlingen verbreitet. Das Juroren-Team bilden ab sofort somit Oana Nechiti, Dieter Bohlen und Pietro Lombardi.

Liveshows mit Schlager

Unter den DSDS-Top-7-Kandidaten ist auch Ramon Kaselowsky aus Zerschnitz bei Delitzsch. Wie der 26-jährige Nordsachse bereits während des Recalls verriet, sei die alte Musik seins, wobei er „auch moderne Sachen“ hört. Nachdem er sich während der Ausscheidungsrunden in anderen Genres beweisen musste, kehrt Kaselowsky nun zu seinen Casting-Wurzeln zurück. Die besondere Herausforderung für die Kandidaten in der ersten Liveshow: sie sollen zu ihrem Solo-Auftritt einen eigenen Style kreieren. Der Nordsachse will daher auf moderne Weise alten Schlager bedienen. Kaselowsky will mit dem Lied „Mandy“ in der Version von Karel Gott überzeugen.

Die Songs der ersten Liveshow: Die Kandidaten treten in den kommenden Shows unter einer festen Startnummer an, die gleichzeitig die Endziffer der Telefonnummer sein wird, mit der die Zuschauer für die Kandidaten anrufen können: 01 Ricardo Rodrigues (21) aus Basel, Schweiz: „There’s Nothing Holding Me Back“, Shawn Mendes 02 Paulina Wagner (22) aus Köln: „Hundert Prozent“, Helene Fischer 03 Marcio Pereira Conrado (26) aus Glarus, Schweiz: „7 Years“, Lukas Graham 04 Chiara Damico (18) aus Frankfurt: „In Your Eyes“, Robin Schulz feat. Alida 05 Joshua Tappe (25) aus Holzminden: „Sex On Fire“, Kings Of Leon 06 Lydia Kelovitz (30) aus Neusiedl am Steinfeld, Österreich: „Like A Prayer“, Madonna 07 Ramon Kaselowsky (26) aus Zschernitz: „Mandy“ in der Version von Karel Gott

Die Jury hat Einfluss auf die Wahl

Ab der ersten Show können die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting wählen, welcher Kandidat eine Runde weiter kommt. Der- oder diejenige mit den wenigsten Stimmen verlässt die Show.

Erstmals hat auch die Jury eine Stimme: Jeder Juror bekommt eine goldene CD auf sein Pult, die sichtbar fünf Prozent Stimmanteil symbolisiert. Empfindet einer der drei Juroren einen Auftritt als besonders gelungen, kann er seine CD überreichen. Die verteilten Prozente werden dem Votingergebnis der Zuschauer am Ende der Show hinzugerechnet. Jeder Juror muss dabei seine CD während der Show vergeben. Diese neuen Regeln gelten nur in den ersten drei Liveshows. Im Finale am 4. April mit den vier besten Sängern entscheiden allein die Zuschauer.

DSDS läuft am Samstag um 20.15 Uhr auf RTL.

Von Mathias Schönknecht