Zschernitzer Wehr zeigt Herz und spendet 600 Euro

Zschernitz/Biesen

Es ist mehr als eine schöne Geste. Als die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Zschernitz vor dem Kinder- und Jugendheim in Biesen vorfuhren, konnten es die Bewohner noch nicht so recht glauben, dass die Kameraden wegen ihnen gekommen waren. Es brannte nicht, den Notruf gewählt hatte auch niemand.

Feuerwehrkameraden legen nach

Die Feuerwehr des Ortsteils der Gemeinde Wiedemar schaute von sich aus vorbei, in „einer Mission anderer Art“, erklärt Nicole Fischer, Pressewartin der Ortswehr. Die Zschernitzer Kameraden versorgen seit vielen Jahren in der Vorweihnachtszeit die Gäste der Christbaummesse in der Fasaneriezwischen Zschernitz und Doberstau mit Bratwürstchen und Steaks, erzählt Fischer, die Vorgeschichte. Im Vorjahr hatten sie ein großes Sparschwein am Verkaufsstand aufgestellt. Darauf der Hinweis, dass die Spenden einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden.

Bei der Sammlung kamen 400 Euro durch die Bürger zusammen, sagt Fischer. Für die Feuerwehr sei dies selbst kaum zu glauben gewesen. Es sei nicht lange überlegt worden, bis alle zusammenlegt und weitere 200 Euro obendrauf packten, sagt die Presswartin. Mit den 600 Euro im Gepäck habe sich dann Ortswehrleiter Detlef Kohl zusammen mit seiner fast kompletten Mannschaft und drei Feuerwehrfahrzeugen auf den Weg gemacht. Das Ziel: Der Rackwitzer Ortsteil Biesen. Denn die Kameraden hatten sich entschieden, für das Kinder- und Jugendheim „Gutshaus Biesen“ zu spenden.

Ein Vorbild für andere Ortswehren ?

„Nachdem die Löschfahrzeuge um die Ecke gebogen waren und der Wehrführer kurz danach durch das Gartentor trat, sprangen einige Kinder von der Schaukel und holten aufgeregt die Hausleiterin nach draußen“, erzählt Fischer. Der Grund des Besuchs konnte schnell aufgeklärt werden. „Es war auch für mich eine Überraschung, das wir ausgewählt wurden“, sagt Hausleiterin Silke Steinke. „Wir wollen jetzt mit dem Geld unsere Camping-Ausrüstung updaten“, erklärt sie. Denn die Kinder gehen gerne auf Fahrrad- und Paddeltour und benötigen dafür neue Schlafsäcke.

Auch in Wiedemar ist die „Mission“ gut angekommen. „Wir wollen jetzt auch andere Ortswehren motivieren, sich daran zu beteiligen“, sagt Gemeindewehrleiter Wolfgang Wenzel.

Von Mathias Schönknecht