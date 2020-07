Zschölkau: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Zschölkau

Einen Brand verursachte das Gewitter am Mittwochabend im Krostitzer Ortsteil Zschölkau. Gegen 20.45 Uhr schlug der Blitz in das Dach, vermutlich den Schornstein, eines Einfamilienhauses ein. Es quoll unmittelbar danach Rauch aus Dach und Fenster. Die Bewohner reagierten schnell, brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr.

Die Kameraden der Gemeinde Krostitz und Kameraden aus Delitzsch brachten den Brand und die Lage schnell unter Kontrolle. Nur nach den Katzen der Hausbewohner musste noch etwas gesucht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Dachstuhlbrand in Zschölkau Quelle: Feuerwehr

Von cj