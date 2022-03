Zschölkau: Verkehrschaos durch Baustelle auf der B 2

Zschölkau

Seit Montag wird südlich von Hohenossig auf der Bundesstraße 2 auf zwei Kilometern neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Da kommen viele, die auf dieser Route gen Leipzig pendeln, auf Irrwege. Die offizielle Umleitung ist weiträumig um die Baustelle herum ausgewiesen, auch um Anwohner zu entlasten. Das schlägt ins Gegenteil um, weil viele Kraftfahrer und -fahrerinnen Abkürzungen suchen.

„Das führt zum Verkehrschaos im Ort, da hier kein Weiterkommen ist“, berichtet der Zschölkauer André Rauchfuß. Von seinem Wohnhaus aus konnte er zum Beispiel sehen, dass besonders viele in Richtung Gewerbegebiet Hohenossig steuern, in der Hoffnung, dort eine Durchfahrt zu finden.

Außerdem werden sämtliche Seitenstraßen ausprobiert. Dabei sind diese als Sackgassen ausgewiesen, denn letztlich münden alle auf den gesperrten Abschnitt der B 2. Gerade in diesem Bereich gibt es keine Fußwege, so dass es für Spaziergänger gefährlich wird. Mancher fand auch auf den schmalen Feldweg, der Richtung Kletzen führt. Dort aber ist dieser Tage gerade die Rübenabfuhr im Gang. Anwohner riefen die Polizei.

Diese war seit Montag nicht allein in Zschölkau vor Ort. „Fünf bis sechs Stunden waren fünf Streifenwagenbesatzungen gebunden“, beschreibt Torsten Kießling vom Revier Delitzsch den personellen Aufwand am Dienstag. Kraftfahrer mussten abgehalten werden, in die Baustelle zu fahren, Lkw mussten an der Durchfahrt von für sie gesperrten Strecken gehindert werden. Auch am Hohenossiger Gewerbegebiet wurden Kraftfahrer zurückgeschickt. Die Auswirkungen reichten selbst bis auf die als Einbahnstraße ausgewiesene Trasse von der S 4 nach Mutschlena. Dort wurden viele erwischt, die entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren.

Auch wer sich an Umleitungsschilder hält, ist nicht vor Irrfahrten gefeit. Es kommt zu Stauerscheinungen an den verschiedensten Engpässen, an Auffahrten auf die Hauptstraßen, die für alle zu weiterem Zeitverzug führen. Doch absichtliche Irrfahrten verschlimmern die ohnehin angespannte Situation noch.

Polizei appelliert an gegenseitige Rücksichtnahme

Die Arbeiten auf der B 2 sollen bis zum 11. März laufen. Die Polizei weist dringend darauf hin, den Zeitverzug aufgrund der Baustellenumfahrung einzukalkulieren. Das Bauvorhaben war langfristig angekündigt worden. „Wir appellieren an die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr und gegenüber den Anwohnern“, so Polizeihauptkommissar Torsten Kießling. Und es wird weiter an den verschiedenen Strecken kontrolliert.

Die Umleitung verläuft aus Richtung Leipzig von Seehausen über die B 184 zum Abzweig Zschortau, über die S 7 nach Mocherwitz, über die S 4 zur B 2 nach Krostitz. Der Verkehr aus Richtung Bad Düben wird ab Krostitz über die S 4 bis zum Abzweig Döbernitz/Zschepen und von dort zur B 184 nach Leipzig umgeleitet.

Von Heike Liesaus