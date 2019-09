Zschortau

Ein Unbekannter setzte am Mittwoch kurz vor 1 Uhr in Zschortau eine etwa 5 Meter hohe und rund 2 Meter breite Hecke sowie ein Zaunsfeld eines Jägerzaunes in Brand. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zündler schlägt wieder zu

Gegen 4.30 Uhr brannte dann eine vier Meter hohe Konifere nieder – etwa 200 Euro Sachschaden. Die Geschädigten erstatteten Anzeige. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

