Zschortau ist gefragt: Wie soll der Ort zukünftig aussehen?

Zschortau

„Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie den Namen ,Zschortau’ lesen?“, so fragte die Gemeinde Rackwitz in den vergangenen Wochen auf dem Bürgerbeteiligungsportal des Freistaats, was Menschen mit dem Ortsteil verbindet. Fühlen sie sich hier wohl? Was ist verbesserungswürdig, wurden Anwohnerinnen und Anwohner gefragt. Knapp über 100 beteiligten sich.

Zukunft Zschortaus auf dem Prüfstand

Einfließen soll das in das Ortsentwicklungskonzept für Zschortau, das mit Fördermitteln aus dem Leader-Programm bis zum Dezember erarbeitet werden soll. Zwölf Monate seit dem Start, um die Zukunft des Ortes zu bestimmen, gemeinsame Ziele zu finden und wie diese erreicht werden können. Im Mittelpunkt stehen dabei das ehemalige Volksgut und der zentrale Bereich um den Dorfplatz. Aber auch die Ergebnisse der Online-Befragung fließen in den Prozess ein.

Darüber hinaus sucht die Gemeinde in einem Aufruf derzeit noch Menschen, die die Zukunft Zschortaus aktiv in einem Begleitgremium mitgestalten wollen. Parallel zu den öffentlichen Veranstaltungen – Auftakt ist voraussichtlich der 5. Mai – werde die Konzeptentwicklung dort bis zum Herbst 2022 in drei geplanten Terminen vorangetrieben. Die Sitzungen werden voraussichtlich circa zwei Stunden beanspruchen und wochentags nach 18 Uhr im ehemaligen Rathaus Zschortau, Lindenstraße 21, stattfinden.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bewerbungen bis zum 31. März möglich

Etwa zehn Personen sollen sich zusammenfinden, zwei aus der örtlichen Politik, sprich dem Gemeinderat, zwei aus lokalen Interessengruppen oder Initiativen, vier Anwohnerinnen und Anwohner sowie ein Gesamtvertreter der Gemeinde.

Mögliche Bewerberinnen und Bewerber können sich noch bis zum Monatsende mit dem auf der Homepage der Kommune zur Verfügung gestellten Bewerbungsbogen an die Kommune wenden. Per Post an die Gemeindeverwaltung Rackwitz, Hauptstraße 11, 04519 Rackwitz oder per E-Mail an korzer@um-systems. Bei mehr Bewerbungen als Plätzen entscheidet das Losverfahren.

Von Manuel Niemann