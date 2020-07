Zschortau

Ein kleines Stück für Zschortau – ein großer Brocken für das Projekt Öffentlicher Personennahverkehr. Am Bahnhof des Ortes ist symbolisch betrachtet der erste Spaten für eine barrierefreie Park-and-Ride-Anlage in den Boden gesteckt worden. 51 Stellplätze für Pkw, 4 Behindertenstellplätze, 2 Unterstände für 39 Fahrräder und 4 für Motorräder entstehen dort. Wer aufmerksam aus der Bahn guckt, die Richtung Leipzig rollt, kann fünf Kilometer weiter am Haltepunkt in Rackwitz sehen, wie Park-and-Ride funktioniert. Der Parkplatz ist meist gut ausgelastet. Reichlich Fahrräder stehen da auch. Die Pendler aus den umliegenden Orten fahren Rackwitz und zukünftig auch Zschortau an. Lassen ihre Fahrzeuge stehen, um mit der Bahn zu pendeln. Das sorgt für eine gute Auslastung und Entlastung. Die Bahn freut sich über mehr Fahrgäste und in Leipzig rollen weniger Autos aus Nordsachsen über die Straßen. Das passt zusammen. Erst recht mit Blick auf die vielen Bahnhöfe entlang der zahlreichen Bahnlinien im gesamten Streckennetz. Jeder Haltepunkt ist somit ein Stück des Ganzen und kann zur Auslastung und Entlastung beitragen. Darum sind die in Zschortau verplanten 700 000 Euro sehr sinnvoll investiert.

Von Frank Pfütze