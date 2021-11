Zu hohe Nitratwerte in Brunnenproben der Region Delitzsch 

Delitzsch

Zu hohe Nitratwerte in jeder achten Brunnenwasser-Probe. Das ist ein Ergebnis des diesjährigen Halts des VSR-Gewässerschutzes auf dem Delitzscher Rossplatz. Brunnen-Eigentümer konnten an einem Tag Anfang September ihr Wasser prüfen lassen. Wird der Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter überschritten, ist das Wasser laut deutscher Trinkwasserverordnung nicht trinkbar. Jetzt gab der VSR die Auswertung bekannt.

Diesmal brachten insgesamt 55 Eigentümer aus dem Bereich Löbnitz, Zschepplin, Doberschütz, Rackwitz, Wiedemar, Delitzsch ihr Wasser zum Testen. Sieben Proben stellten sich als nicht trinkbar heraus. 2019 musste noch jeder dritte Brunneneigentümer, der sein Wasser in Delitzsch testen ließ, erfahren, dass der Nitrat-Grenzwert bei ihm überschritten ist. Damals, in einem der Dürresommer, gab es einen Ansturm. Es wurden 150 Proben abgegeben.

Keine Entwarnung

Ob sich die Grundwasser-Belastung verringert hat, könne damit jedoch nicht gesagt werden, erklärt Harald Gülzow vom VSR-Gewässerschutz auf LVZ-Nachfrage: „Eine fundierte Aussage kann man erst tätigen, wenn sich die Tendenz auch bei weiteren Untersuchungen bestätigt.“

Der VSR Gewässerschutz kritisiert mittlerweile seit Jahrzehnten den hohen Düngereinsatz in der konventionellen Landwirtschaft und den damit verbundenen Nitrateintrag ins Grundwasser. Dafür erntet er immer wieder Kritik. Schließlich handelt es sich eher um Zufallsproben. Die Entnahmetiefe, Abstand zu landwirtschaftlich genutzten Flächen hängen allein von vorhandenen privaten Brunnen ab. Trotzdem wurden über die Jahre viele Daten zusammengetragen. Auch der Nitratbericht 2020 des Umweltbundesamtes sagt: „Die Belastungsschwerpunkte mit Messstellen über 50 mg/l Nitrat treten dabei überwiegend unter landwirtschaftlicher Flächennutzung auf. Unter den Nutzungen Siedlung und Wald finden sich selten hoch belastete Messstellen.“

Trinkwasser-Versorgung Delitzsch

Immerhin sind Verbraucher, die ihr Trinkwasser aus der Leitung beziehen, in Sachen Nitratbelastung in Delitzsch auf der sicheren Seite. „Das gelieferte Trinkwasser wird ausschließlich aus gut geschützten Grundwasserleitern in 60 bis 80 Meter Tiefe in seinem natürlichen Zustand entnommen“, so der Versorgungsverband Derawa, der Delitzsch und Rackwitz beliefert, auf seiner Website. Der Nitratwert liegt dort bei unter 2,7 Milligramm pro Liter.

