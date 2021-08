Zu viel Nachwuchs belastet Tierheim Delitzsch

Delitzsch/Laue

So niedlich Katzennachwuchs auch sein mag, er ist auch ein alljährliches Trauerspiel für Tierschützer. Tierheime wie das in Eilenburg müssen angesichts der immensen Zahl an Katzen Alarm schlagen. Auch das Delitzscher Tierheim im Ortsteil Laue ist stark belastet von vielen Katzen. Mit kreativen Ideen soll Erleichterung geschaffen werden.

Kastration schafft Abhilfe

Es sind die unkastrierten Katzen und die damit verbundene hohe Zahl an kleinen Kitten, die zur Belastung für die Tierschützer und Tierheime werden. Das Tierheim ist daher immer wieder auf Pflegestellen angewiesen, wo Katzen untergebracht und umsorgt werden können, damit das Heim in Laue nicht aus allen Nähten platzt. Zudem können sich Hilfswillige auch engagieren, indem sie eine Namenspatenschaft für neu geborene Kitten übernehmen.

Für einen Beitrag von 25 Euro können den kleinen Baby-Katzen Namen gegeben werden und das Geld dient dem Tierheim und der Versorgung. Die 25 Euro sollen helfen, eine medizinische Grundversorgung zu gewährleisten und die ersten anfallenden Kosten zu tragen. Ein Aufruf des Tierheims via Facebook brachte kürzlich zahlreichen kleinen Katzen innerhalb kürzester Zeit Namen und Versorgung ein. Sobald die nächsten Kitten geboren sind, werden wieder Namenspaten gebraucht.

Politik mit ins Boot geholt

Aktuell betreut das Tierheim um die 100 Katzen. Immer wieder werden kleine Kätzchen gefunden oder gebracht, oft sind sie krank und schwach. Besonders die herrenlosen unkastrierten Populationen auf den Dörfern würden immer wieder Sorgen und Probleme bereiten, berichtet Tierheimleiter Maik Hasert. Daher sind die Delitzscher Tierschützer nun in Gesprächen mit den Ortschaftsräten der Dörfer, um die Politik aufzuklären und das Thema Kastration weiter in die Köpfe zu bringen.

Infos zu verschiedenen Themen der Hilfe gibt es direkt im Tierheim sowie unter www.tierheim-delitzsch.de

Von Christine Jacob