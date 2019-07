Delitzsch

Für Rentner Siegfried W. ist es ein grausiger Anblick. Ausgerechnet in den vor nur wenigen Jahren mit der Straßensanierung neu gestalteten Pflanzzonen der Bitterfelder Straße sammeln sich Müll und vor allem Zigarettenstummel. Ein Problem, das überall in der Stadt auftaucht.

Delitzscher OBM appelliert an Vernunft

Gerade vor Gaststätten, in denen nicht mehr geraucht werden darf, tummeln sich die Nikotinabhängigen. In Ermangelung von Mülleimern landen die Kippen dann meist auf dem Pflaster oder in Beeten, Blumenkübeln und Pflanzrabatten, die als Mülleimer missbraucht werden. Der Aufschrei, die Stadt müsse Sorge tragen, dass dies nicht passiert, lohnt sich aber nicht: „Zunächst einmal ist jeder selbst verantwortlich, dass er seinen Müll ordnungsgemäß entsorgt, und wenn er die Kippen in einer kleinen Box wieder mit nach Hause nimmt“, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) und weist jede Kritik, die Stadt habe zu wenig Papierkörbe aufgebaut zurück. Es sei nicht zu viel verlangt, dass man mit seinem Müll auch mal ein paar Meter oder auch ein paar Meter mehr bis zum nächsten Papierkorb zurücklegt. Falsch ist auch der oft wiederholte Vorwurf, dass mit der neu gestalteten Bitterfelder Straße die Zahl der Papierkörbe reduziert worden sei. Nach wie vor seien drei Bushaltestellen vorhanden und diese seien entsprechend mit Papierkörben ausgestattet, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos).

Missbrauch öffentliche Mülleimer

Die Stadt Delitzsch hat auch immer wieder mit dem Missbrauch von öffentlichen Mülleimern zu tun. Gerade entlang des Wallgrabens, wo wie an vielen anderen Spazierwegen in der Loberstadt etwas mehr Papierkörbe angebracht sind, ist vor allem an Wochenenden zu beobachten, dass Leute ihren kompletten Hausmüll entsorgen. Unabhängig von ohnehin immer wieder vorkommenden illegalen Müllablagerungen, denen das Bürgerbüro in seiner Streife beizukommen versucht, werden die Papierkörbe als Mülltonnen für das benutzt, was eigentlich in die heimische Tonne gehört. Nicht nur Pizzakartons und leere Flaschen von feiernden Cliquen am Wallgraben, sondern auch Alltagsmüll landen in den Behältern entlang der Promenade. Die Menschen meinen, so Gebühren für sich sparen zu können. Dabei setzt die Stadt nun schon spezielle Papierkörbe ein, die zum Beispiel über keine allzu großen Öffnungen verfügen oder kein sehr großes Fassungsvermögen haben, sodass wenn überhaupt wenigstens nicht viel illegaler Müll darin abgelagert werden kann. Speziell am Wallgraben setzt die Stadtverwaltung zudem Papierkörbe ein, die preiswert und schnell zu reparieren sind, da es in Delitzsch auch immer wieder zum Vandalismus kommt, etwa indem die Behälter zertreten oder auch angekokelt werden.

Suche nach richtigen Modellen

Dass es grundsätzlich keine leichte Aufgabe ist, die passenden Papierkörbe zu finden, erlebt gerade auch die Gemeinde Krostitz. Dort möchte man die Zahl der öffentlichen Mülleimer gerne nach oben schrauben. Dabei muss aber noch nach den richtigen Modellen Ausschau gehalten werden. Es geht um möglichst vandalismussichere Behälter und auch Fragen des Brandschutzes, damit nicht schlecht ausgedrückte Zigarettenkippen immer wieder die Feuerwehr auf den Plan rufen. Zudem werden neue Bänke aufgestellt. Den Anfang soll der Park machen, auch an Spielplätzen sollen alte Sitzgelegenheiten ersetzt werden.

Von Christine Jacob