Delitzsch

Mit der Kirche ums Dorf und gefühlt ewig suchen. So gestaltet sich immer wieder gerade in der Delitzscher Innenstadt, aber nicht nur dort, die Suche nach dem Parkplatz. Dabei gibt es in der Stadt eigentlich tausende Stellplätze. Nur scheinen sie nicht so verteilt, wie mancher sich das wünschen würde, wenn er verzweifelt nach einem zielnahen Parkplatz sucht.

Übersicht nicht aktuell

In der Stadtverwaltung gibt es eine Übersicht der Stellplätze. In Abständen, so die Aussage auf LVZ-Anfrage, wird diese Übersicht überprüft und entsprechend korrigiert. Tagesaktuell wird sie nicht gehalten. Die letzte Aktualisierung erfolgte laut Verwaltung vor zirka fünf Jahren. Laut dieser Daten aber gibt es in der Stadt um die 3300 Stellplätze, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind. Nur stimmt die Verteilung auch?

Großteil der Stellplätze in Mitte

Über ein Drittel der Stellplätze befinden sich im Stadtteil Mitte, der Straßenzüge von Anna-Zammert-Straße am Oberen Bahnhof über die Einkaufsmeile Eilenburger und Breite Straße bis Ludwig-Jahn-Straße umfasst. Dass ein Drittel der über 3000 Stellplätze sich dort finden, sei auf die Nutzungsvielfalt und die dichtere Bebauung zurückzuführen. Aber es gibt – auch aus diesen Gründen – einfach Grenzen: „Den Bedarf an Stellplätzen wird man gerade in diesem Stadtteil nie zu 100 Prozent abdecken können, da schlicht und einfach die Flächen dafür nicht zur Verfügung stehen“, erläutert Karl-Heinz Koch, Leiter Bauamt/Stadtplanung.

Zum anderen stelle sich auch die Frage, ob die Delitzscher Bevölkerung bereit wäre, für neue Stellplätze auch entsprechende Gebühren zu zahlen. Gebührenpflichtige Parkplätze nämlich stehen nach Einschätzung der Stadtverwaltung gerade auch im Stadtzentrum in ausreichender Zahl zur Verfügung. „Lediglich bei den gebührenfreien Stellplätzen stellt sich ein dauerhafter Bedarf ein, der jedoch durch die kommunale Seite nie abgedeckt werden kann“, erläutert Koch.

Abhilfe per Satzung?

Ein wichtiger Ansatz ist die vor zwei Jahren geänderte Stellplatzsatzung der Stadt. Bei Bauten muss auf Stellplätze geachtet werden, die Baugenehmigung verlangt dies. Und es gibt seit der Änderung im Sommer 2019 klare Richtlinien. Damit zählen nicht mehr Deklarationen wie „Seniorenwohnung“, womit weniger Stellplätze nachzuweisen waren, sondern die Wohnungsgröße entscheidet, wie viele Stellplätze Bauherren nachzuweisen haben.

Bis 50 Quadratmeter Wohnfläche sind 0,5 Stellplätze nachzuweisen, ein Stellplatz muss es bei Wohnungsgrößen von 50 bis 100 Quadratmeter sein und 1,5 Stellplätze bei Wohnungen über 100 Quadratmeter. Zudem gibt es noch Regelungen zu Gebäuden mit Büro- und Geschäftsräumen, Gaststätten, schulischen Einrichtungen, Sportstätten und so weiter. Die Stellplätze werden immer aufgerundet, so dass es am Ende keine halben Stellplätze gibt – es gibt ja auch keine halben Autos. Kann der Bauherr das nicht anbieten, muss er eine hohe Stellplatzablöse zahlen – in der Delitzscher Altstadt gilt ein Ablösebeitrag von 4100 Euro je Stellplatz, in den Ortsteilen 2100 Euro.

Von Christine Jacob