Zufall beschert Gymnasium Delitzsch neuen Lehrer – aus Belgien

Delitzsch

Das Delitzscher Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium zählt mit seinen aktuell 996 Schülern und Schülerinnen zu den größten Bildungseinrichtungen im Landkreis. Für etwa 4,5 Millionen Euro werden die ehemalige Turnhalle zur Mensa, ein neues Schulgebäude und der Schulhof neu gebaut oder umgestaltet. Schulleiter Frank Werner (63) findet zwischen den ganzen Bauberatungen Zeit für einen kurzen Einstieg in die Geschichte mit dem neuen Lehrer Jan Lensen. Der ist Belgier und unterrichtet in den Klassenstufen 5 bis 12 in den Fächern Geschichte, Englisch und Musik. Die Stelle war ausgeschrieben, 20 Bewerbungen haben keinen geeigneten Lehrer hervorgebracht. „Ich bin kurz davor gewesen, die Leute auf der Straße anzusprechen, ob sie nicht jemanden kennen, der Geschichte unterrichten kann“, erzählt der Schulleiter.

Dann schlug der Zufall zu

Zuvor stellte er die Frage im Kollegium. Mit Erfolg. Eine Kollegin, die in Leipzig wohnt, sprach ihren Nachbarn Jan Lensen an. 48 Stunden später war der Vertrag unterzeichnet, hatte das Gymnasium einen Lehrer für Geschichte, Englisch und Musik. Der 45-Jährige wechselte 2017 als Quereinsteiger in den Lehrerberuf, arbeitete als Springer ohne festen Vertrag, wurde in Leipziger Schulen eingesetzt, wo jemand länger fehlte. In Leipzig sei es eher schwierig, eine Festanstellung zu bekommen. So packte er die Chance Delitzsch beim Schopfe, wo er sich inzwischen „sehr wohl fühlt“. Seit August gehört er dazu.

Arbeiten mit Menschen

Heute weiß er: „Es war die richtige Entscheidung. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und arbeite gerne hier.“ Außerdem lerne er unheimlich viel. Und er hat viel Zeit für seine Kinder und seine Hobbys. „Mir ist es wichtig, etwas mit meinem Leben zu machen. Das möchte ich auch meinen Schülern vermitteln“, so Lensen. Aktuell sei besonders der Englisch-Unterricht mit Maske schwierig. Weil viel auf Aussprache geachtet werden muss. Grundsätzlich begrüßt er den Präsenz-Unterricht. „Aufgaben hochladen und verschicken, das ist kein Unterricht“, so der 45-Jährige.

Jan Lensen. Quelle: Frank Pfütze

Was erzählt der Belgier über Delitzsch

Was erzählt man als Belgier von Delitzsch? Es sei ein gemütliches Städtchen mit sehr schönem Zentrum, eine freundliche Stadt mit Barockschloss. Die Menschen hier seien aufgeschlossen und nett, die Eltern haben viel Vertrauen, seien entspannt und mischen sich nicht so intensiv in den Schulalltag ein, wie die in der Stadt.

Der Liebe wegen nach Deutschland

Jan Lensen hat eine deutsche Frau und zog der Liebe wegen 2010 von Antwerpen nach Berlin, wo er lange als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni arbeitete. Niederländische Literatur war das Thema seiner Doktorarbeit. Zur Familie zählen noch zwei Jungen (9, Zwillinge). Neben Literatur und Geschichte ist auch die Musik sein Hobby. Als E-Gitarrist spielt er in der Leipziger Band Niksen, das kommt aus den Niederlanden und lässt sich mit nichts tun übersetzen. In seiner Heimat hat er auch Musik gemacht und sei nun froh, hier Anschluss gefunden zu haben. Möglich, dass die Ganztagsangebote am Gymnasium bald mit einer Arbeitsgemeinschaft „Band“ bereichert werden. Schulleiter Frank Werner ist auch zufrieden und froh, den neuen Kollegen in seinem Team zu haben. „Man muss auch mal Glück haben“, sagt er heute zur Aktion Mundpropaganda.

Von Frank Pfütze