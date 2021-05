Zufriedenheit Delitzscher Mieter steigt

Delitzsch

Die Zufriedenheit der Delitscher Mieterinnen und Mieter wächst. So zumindest offenbart es die große Befragung der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) – die Gesellschaft betreut etwa 5500 Bewohner in zirka 2700 gesellschaftseigenen und fremden Wohnungen.

Nur wenige wollen weg

Die Umfrage war Anfang des Jahres gestartet worden. Ziel war es vor allem, zu erfahren, ob und wie sich die Menschen in einem WGD-Zuhause fühlen. 90 Prozent sind zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden mit ihrer derzeitigen Wohnsituation. Im Vergleich zu 2016, da startete die WGD die letzte derartige Umfrage, ist das ein leichter Anstieg von drei Prozent. Drei Viertel der Befragten gaben an, keinesfalls oder eher weniger über einen Umzug in den nächsten Jahren nachzudenken. „Das übrige Viertel gab als Gründe für einen möglicherweise bevorstehenden Wohnungswechsel häufig zunehmendes Alter, Vergrößerung oder Verkleinerung der Familie und somit auch der Wohnung, aber auch den Bau des Eigenheimes an“, erläutert die WGD.

Coronafolgen?

Bei der Dauer bis zur Erledigung eines Anliegens ist die Zufriedenheit von 90 Prozent aus dem Jahr 2016 auf 83 Prozent gesunken. Gründe dafür könnten laut WGD der derzeitig eingeschränkte Kontakt und die längere Wartezeit durch den Postweg sein – Corona hat also auch da vermutlich Spuren hinterlassen. Dazu passt aber auch, dass die Hälfte der Befragten die Website des Unternehmens nicht kennt und diese nicht besucht – dort aber gibt es unter anderem die Möglichkeit schnell Reparaturbedarf und anderes anzumelden, die WGD hat einige digitale Angebote.

Neue Fassaden

Einige ihre Blöcke hat die WGD bereits modernisiert und mit großer Fassadenmalerei versehen lassen. Quelle: Wolfgang Sens

Aus der Umfrage konnte das Team auch erkennen, dass vor allem im Delitzscher Osten Menschen mit der Fassadengestaltung ihres Wohnhauses unzufrieden sind. „Hier handelt es sich um jene Häuser, deren Fassadensanierung in den kommenden Jahren geplant ist“, blickt das Unternehmen voraus.

Insgesamt haben sich nach Angaben der WGD 576 Haushalte Zeit genommen, um alle 27 Fragen zu beantworten. Der Großteil der Teilnehmer ist zwischen 60 und 75 Jahre alt und wohnt in Delitzsch Nord und Ost, die Gebiete machen auch den Hauptbestandteil der WGD-Wohnungen aus.

Von Christine Jacob