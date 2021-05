Zug mit Graffiti besprüht – drei Verdächtige in Delitzsch gefasst

Delitzsch

Die Polizei hat in Delitzsch mehrere Tatverdächtige gestellt, die offenbar gerade einen Zug mit Graffiti besprüht hatten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich am Sonntagnachmittag, gegen 14 Uhr, insgesamt vier Personen widerrechtlich Zutritt zu einer Bahnfahrzeug-Halle an der Karl-Marx-Straße in Delitzsch verschafft. Dort hatten sie dann einen abgestellten Zug mit drei Graffiti von jeweils vier Meter Länge besprüht. Der Wachschutz vor Ort war aber darauf aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt.

Unter Einfluss von Drogen

Als die Beamten eintrafen, suchten die Sprayer sofort das Weite. Ein 28-Jähriger sei jedoch noch am Tatort gestellt worden, zwei weitere Tatverdächtige – ein 29-Jähriger sowie ein 36 Jahre alter Mann – in der Nähe. Wie sich zudem herausgestellt habe, war der 36-Jährige mit dem eigenen Fahrzeug zum Tatort gefahren, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen sei und zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, berichtete die Polizei weiter.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Von LVZ