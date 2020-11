Delitzsch/Rackwitz

Ein Danziger Kantapfel ist der Erste. Ihm sollen weitere 25 Apfel- und 24 Kirschbäume folgen, sagt Thomas Müller. Zusammen mit dem Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde und dem Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (beide parteilos) brachte der Chef der Baumschule Müller aus Grebehna den ersten Jungbaum in die Erde.

Weitere Verbindung zwischen Delitzsch und Rackwitz

Die beiden Kommunen haben sich gemeinsam am Ideenwettbewerb „Sächsischer Mitmachfonds“ beteiligt und gewonnen. Die Idee: 1909 wurde das Mitteldeutsche Braunkohlerevier, zu dem Rackwitz und Delitzsch gehören, erstmals amtlich erwähnt. Durch diese Verbindung und die nun gemeinsamen Seen soll 111 Jahre danach der Umwelt etwas zurückgegeben werden.

Als Standort für den ersten Baum wählten die Bürgermeister daher fast genau die Grenze ihrer Kommunen zwischen Brodau und Zschortau. Während Rackwitz die historische Obstallee an dieser Stelle wieder aufblühen lässt, will sich Delitzsch auf Lückenbepflanzungen mit Platanen und Linden in der Eilenburger Straße, der Halleschen Straße oder der Töpfergasse konzentrieren, erklärten Schwalbe und Wilde. Das Preisgeld von 30 000 Euro geht zu zwei Dritteln an die Stadt Delitzsch, 10 000 Euro erhält Rackwitz. Insgesamt werden daraus 111 Bäume finanziert, einer für jedes Jahr Braunkohlerevier. In drei Jahren könnten sie die ersten Früchte tragen.

Von Mathias Schönknecht