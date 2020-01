Rackwitz

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 184 wurden am Donnerstagabend zwei Autofahrer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war gegen 18 Uhr in Höhe Lemsel (Gemeinde Rackwitz) ein 33 Jahre alter Opel-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Versuch, mit dem Pkw wieder auf die Straße zu fahren, sei er in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem BMW zusammengestoßen. Der Opel-Fahrer sowie der 29 Jahre alte BMW-Fahrer mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Höhe wurde bislang aber noch nicht beziffert.

Gegen den 33-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei weiter.

Von lvz