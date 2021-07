Zwei Motorräder am Schladitzer See gestohlen

Rackwitz

In der Nähe der Schladitzer Bucht am Schladitzer See wurden am Montag zwei Motorräder gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten die Fahrer ihre Motorräder auf dem Parkplatz des ehemaligen Betonmischwerkes geparkt. Als sie später zurückkamen, waren die Maschinen verschwunden. Ereignet hat sich der Diebstahl etwa zwischen 15 und 17 Uhr.

Zwei KTM Superduke

Bei den Motorrädern handelt es sich um zwei KTM Superduke, eine 990er, schwarz mit neongelbem Schriftzug und dem Kennzeichen L - SL 88, und eine 1290er, schwarz/orange mit teilweise weißem Rahmen und dem Kennzeichen L - H 600. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

