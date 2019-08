Mutschlena

Am Freitagabend kam es in Nordsachsen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen schwer verletzt wurden. Eine 59-jährige Autofahrerin habe auf der S4 auf der Höhe von Mutschlena die Vorfahrtsregel an einer Kreuzung missachtet, teilte eine Sprecherin der Polizei am Abend mit. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos gekommen. Die 59-jährige Fahrerin und die 64-Jährige Insassin des anderen Autos kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Von ebu